Incontra l’ex fidanzatino della sorella per parlare, lui porta gli amici: confronto finito nel sangue Aveva dato appuntamento all’ex fidanzatino della sorella per parlare della loro separazione, ma il confronto si è trasformato i tragedia. I due ragazzi hanno infatti chiesto ai loro amici di spalleggiarli e la discussione è diventata presto una rissa con accoltellamento.

A cura di Gabriella Mazzeo

Avrebbero dovuto incontrarsi per un chiarimento riguardo una relazione finita, ma il "confronto" si è trasformato in tragedia. I protagonisti della vicenda sono ragazzini ancora in età scolare e l'appuntamento era stato fissato a Tommaso Natale, nella zona di via Cardillo (Palermo).

L'adolescente in questione e l'ex cognato avrebbero dovuto avere un faccia a faccia da soli, ma entrambi hanno deciso di portare con loro gli amici per evitare che un'eventuale discussione potesse trasformarsi in rissa. Come previsto, i due hanno litigato per poi passare alle mani e all'accoltellamento.

I due giovani avrebbero dovuto vedersi da soli, ma entrambi hanno voluto le rispettive comitive per essere spalleggiati e sentirsi più sicuro. Ad avere la peggio durante la lite è stato proprio un ragazzo di uno dei due gruppi. Il giovane, che nulla aveva a che fare con la lite, è stato raggiunto da due fendenti al fianco e si è accasciato al suolo. Per fortuna è stato subito soccorso dai sanitari del 118 che sono intervenuti immediatamente sul posto.

Il ragazzino è stato trasportato in ospedale a Villa Sofia ed è ancora ricoverato. Le sue condizioni, secondo quanto reso noto dal giornale locale BlogSicilia.it che per primo ha raccontato la storia, sono giudicate gravi dal personale ospedaliero.

Sul bollettino medico del ferito, i medici continuano a mantenere il massimo riserbo mentre sulla vicenda indaga la squadra mobile di Palermo. Le autorità hanno avviato un'inchiesta per rissa e tentato omicidio. Tutti i giovani coinvolti hanno tra i 18 e i 19 anni.

