Incidente Terni, scontro tra auto: 36enne ucciso da automobilista senza patente e positivo all’alcol Incidente stradale ieri sera a Terni: Manuel Galeazzi è morto a 36 anni dopo che l’auto che guidava ha impattato contro un’Alfa 14 lungo la statale Valnerina all’altezza di Collestatte Piano. Alla guida della seconda vettura c’era un 24enne, fermato dalle forze dell’ordine dopo essere fuggito a piedi, che è risultato positivo all’alcol test e privo di patente.

A cura di Ida Artiaco

Drammatico incidente ieri notte a Terni. Un 36enne di Ferentillo, Manuel Galeazzi, alla guida di una Smart, è morto sul colpo. La sua vettura si è scontrata con un'Alfa 14 lungo la statale Valnerina all'altezza di Collestatte Piano.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la Smart guidata dalla vittima ha impattato contro un'altra vettura nella tarda serata di sabato: nell'urto il 36enne è stato sbalzato dall'abitacolo e per lui non c'è stato nulla da fare. Quando sono arrivati i soccorsi non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso .

Il conducente dell'altra vettura, subito dopo l'impatto, avrebbe transitato a piedi sul ponte posto sul fiume Nera a ridosso del parcheggio del belvedere inferiore della Cascata. Da lì avrebbe intrapreso uno dei sentieri turistici, risalendo verso l’abitato di Marmore.

Poi si è incamminato lungo la strada che scende a Terni ed è all’altezza del bivio per Miranda che la squadra Volante lo ha intercettato e fermato. Ricoverato in ospedale in seguito alle lesioni subite nell'incidente e in stato confusionale, è stato sottoposto a fermo. Non sarebbe, tuttavia, in pericolo di vita.

Si tratta di un ventiquattrenne originario dell'est europeo e residente a Ferentillo, che è risultato positivo all'alcol test. Inoltre a seguito di controlli, è emerso che gli era stata revocata la patente sempre per guida in stato di ebbrezza. L'auto che guidava è di proprietà di una donna di Ferentillo originaria della Romania, che sarebbe la madre.

Resta in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. L’ipotesi di reato a suo carico è di omicidio stradale. L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Raffaele Pesiri e seguita dal procuratore facente funzioni Claudio Cicchella. Galeazzi era operaio e padre di una bimba di 6 anni.