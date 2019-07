Sabato sera di sangue sull'autostrada A1 Milano-Napoli. Un uomo, di cui non è stata ancora resa nota l'identità, è morto a bordo della sua auto dopo essere finito sotto un tir non lontano dall'uscita Chiusi Chianciano Terme al confine tra Toscana e Umbria, all'altezza del km 415. L'incidente si è verificato poco dopo le 20:30. Immediatamente sono giunti i soccorsi, ma per la vittima non c'era già più nulla da fare, essendo stato completamente schiacciato dal peso del camion, mentre la vettura è stata ridotta ad un ammasso di lamiere. Ancora da chiarire le cause e la dinamica di quanto successo: di certo i mezzi procedevano in direzione Firenze, poi improvvisamente ci sarebbe stato un tamponamento su cui al momento indaga la polizia stradale di Orvieto.

La vittima ha 67 anni, è originario di Passignano sul Trasimeno (Perugia) ma residente a Roma. Il tratto di A1 è stato chiuso per eseguire i rilievi del caso e per mettere in sicurezza il manto stradale e e si sono formati di conseguenza circa due chilometri di coda. La circolazione è stata riaperta alle 22. Si tratta del secondo sabato di seguito costato la vita a chi era su strada. La scorsa settimana sono stati ben 12 i decessi in seguito ad incidente stradali, tra cui quello verificatosi a Jesolo in cui sono deceduti 4 amici che tornavano da una serata insieme, ma anche oggi il bilancio potrebbe aumentare. Nell'ultimo weekend, il primo dell'esodo estivo, sulla A4 una bambina di 10 anni è stata soccorsa in elicottero dopo essere rimasta coinvolta in un sinistro all'altezza di Marcallo Mesero (Milano), e un'altra persona è morta decapitata a bordo della sua moto sull'autostrada A30 Caserta-Salerno, nel tratto compreso tra Nocera Pagani e Sarno, in direzione di Caserta.