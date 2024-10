video suggerito

Incidente sull'A1 tra auto e camion, due morti e 13 chilometri di coda (in aumento) Lo schianto si è verificato all'altezza del chilometro 457, ha visto il coinvolgimento di un'auto e un camion e provocato il decesso di due persone. Si registrano lunghe code.

A cura di Davide Falcioni

È di due morti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto verso le 6 di questa mattina, giovedì 24 ottobre, lungo l'autostrada A1 Milano – Napoli. Lo schianto si è verificato all'altezza del chilometro 457, ha visto il coinvolgimento di un'auto e un camion e provocato il decesso di due persone. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che indaga sulle cause del sinistro.

L'incidente ha provocato seri disagi alla circolazione. Come spiega il sito di Autostrade per l'Italia "tra Fabro e Attigliano in direzione di Roma, si registrano 13 km di coda in aumento, per un incidente avvenuto all'altezza del km 457, che ha visto il coinvolgimento di un'autovettura e un camion.

il traffico defluisce sulla sola corsia di sorpasso. Per le le lunghe percorrenze e per chi è diretto a Roma, consigliamo di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle in direzione di Perugia, seguire le indicazioni per la superstrada E45 con rientro in autostrada ad Orte. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso".