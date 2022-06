Incidente sull’A1: due morti e vari feriti nello schianto tra auto e tir Almeno due morti nell’incidente avvenuto sulla carreggiata nord dell’Autosole tra Fabro e Chiusi che ha coinvolto tre mezzi pesanti e tre auto.

È pesante il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi sull’Autosole, tra Umbria e Toscana. Almeno due i morti in un sinistro avvenuto sulla carreggiata nord dell'Autosole tra Fabro e Chiusi (ora chiuso al traffico). A quanto si apprende, nell’incidente mortale sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti e tre auto. Ci sarebbero inoltre sette o otto feriti.

Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia stradale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Orvieto insieme alle squadre dei comandi di Siena e Perugia. Quattro feriti sono stati estratti dai veicoli e stabilizzati dal 118. Attualmente, all'interno del tratto interessato, il traffico è bloccato e vengono segnalati tre chilometri di coda in direzione Firenze.

Per gli utenti diretti verso il capoluogo toscano – fa sapere Autostrade per l'Italia -, dopo l'uscita obbligatoria a Fabro, viene consigliato di rientrare in autostrada a Chiusi dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Sul luogo del tragico incidente è intervenuto anche l'elisoccorso per soccorrere i feriti. Sul posto anche ambulanze da Fabro, Orvieto e Città della Pieve. Personale coordinato dalla centrale del 118 dell'Umbria. A quanto si apprende, due feriti gravi sono stati stabilizzati sul posto e sono stati poi trasportati in ospedali toscani mentre degli altri non si conoscono al momento le destinazioni.

