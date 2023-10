Incidente sulla Paternò-Catania, auto contro muro: Nicolò muore a 22 anni, ferito l’amico alla guida Incidente sulla statale 121 Paternò-Catania, in Sicilia: un ragazzo di 22 anni di Adrano, Nicolò Torrisi, è morto dopo che l’auto a bordo della quale viaggiava è uscita fuori strada andando a impattare contro un muro. Grave l’amico che era alla guida.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Ennesima notte di sangue sulle strade italiane. Ieri sera un ragazzo di soli 22 anni, Nicolò Torrisi, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente verificatosi sulla strada statale 121 Paternò-Catania, in Sicilia. È successo poco dopo le 21. Il giovane si trovava a bordo di una Renault Megane guidata da un amico di 23 anni, che è rimasto ferito ma che non sarebbe in pericolo di vita.

La vittima viaggiava al posto del passeggero. Improvvisamente la vettura, che procedeva in direzione Belpasso dal capoluogo etneo, è uscita fuori strada. Secondo una prima ricostruzione, ha urtato prima il guardrail che costeggia la carreggiata e, poi, si è schiantata sul muro in cemento del cavalcavia.

L'impatto è stato talmente forte che Nicolò, originario di Adrano, è stato sbalzato fuori dall'auto, fermandosi sull'asfalto: per lui non c'è stato nulla da fare. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto insieme a esperti Anas e vigili del fuoco, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso, mentre il giovane che era alla guida è stato trasportato all'ospedale San Marco di Catania.

Leggi anche Scontro tra auto e tir mentre va a lavoro, Enrico muore a 33 anni dopo 4 giorni di agonia

Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Dalle prime informazioni disponibili, pare che si sia trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi.

Poco distante dal tratto in cui ha perso la vita il 22enne, per altro, solo domenica scorsa è rimasto gravemente ferito un carabiniere della stazione di Santa Maria di Licodia, che è stato travolto da un'auto mentre era impegnato a compiere i rilievi di un altro incidente stradale, nel quale si erano registrati 4 feriti. Le condizioni del militare restano critiche.