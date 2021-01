Drammatico incidente lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Il tragico schianto ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre quattro. Tra questi ci sono anche tre bambini. L’incidente è avvenuto sull’autostrada in direzione Mazara del Vallo, all’altezza dello svincolo di Alcamo est. Non sono chiare le dinamiche dell’incidente e sono ancora in corso gli accertamenti. Nell’impatto sono stati coinvolti due veicoli, che si sono scontrati frontalmente sulla rampa dello svincolo. Le due auto sono una Nissan Micra e una Peugeot 2006.

Sul posto, dopo il drammatico incidente, sono intervenute le squadre dell’Anas per la gestione della viabilità, la polizia stradale e i vigili del fuoco sia per le operazioni di soccorso che per gli accertamenti e per capire, quindi, quale sia stata la dinamica dell’incidente. A bordo di una delle due auto viaggiava una famiglia e la vittima è il conducente di questa vettura: si tratta di un uomo di 40 anni, mentre i feriti sono la moglie e i tre figli che viaggiavano tutti a bordo della Nissan Micra. Ferita anche una donna che viaggiava sull’altra auto. Le persone rimaste ferite nel drammatico incidente sono state trasferite negli ospedali del palermitano. A causa dello scontro, inoltre, il traffico è stato provvisoriamente bloccato.

La donna che guidava la Peugeot era da sola a bordo della sua automobile. I figli dell’uomo morto nello schianto, invece, sembrerebbero essere in condizioni non gravi, nonostante siano rimasti feriti. Secondo quanto riportato dai giornali locali dopo i primi accertamenti del caso, pare che l'incidente possa essere stato causato anche dal manto stradale scivoloso, che potrebbe aver fatto perdere il controllo al guidatore di uno dei due veicoli.