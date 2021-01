Un operaio di 50 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio allestito in un cantiere edile a Castagnole Monferrato, nell'Astigiano. L'uomo era alle prese con la ristrutturazione di una casa quando è precipitato nel vuoto: un volo di circa quattro metri risultato fatale per l'operaio.

I lavori di ristrutturazione in un appartamento

La chiamata al 118 è giunta nel pomeriggio di ieri quando è stato chiesto l'intervento dei soccorritori nei pressi di un cantiere allestito a Castagnole Monferrato a causa di un incidente sul lavoro. A rimanere coinvolto un operaio cinquantenne dipendente di una ditta edile che è precipitato da un ponteggio allestito nei pressi di un'abitazione. Sul luogo sono giunti immediatamente i soccorritori ma nonostante la corsa in ospedale, per l'uomo non c'è stato nulla da fare ed è morto poco dopo.

Sindacati: rafforzare i controlli e promuovere una maggiore formazione del personale

Stando a quanto ricostruito finora la ditta si stava occupando della ristrutturazione di un'abitazione ma sono ancora da chiarire le cause della caduta. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri di Montemagno intervenuti insieme con lo Spresal dell'Asl di Asti. Sull'incidente è intervenuto anche il sindacato Ugl che ha espresso il suo cordoglio alla famiglia dell'operaio: "L'ennesimo incidente mortale sul lavoro che non può essere tollerato – le parole di Paolo Capone, segretario generale, e Armando Murella, segretario Regionale Ugl Piemonte – è più che mai necessario potenziare la cultura della sicurezza sul lavoro, rafforzare i controlli e promuovere una maggiore formazione del personale, soprattutto laddove si svolgono mansioni a rischio infortuni".