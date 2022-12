Incidente stradale ad Alessandria, proprietario della casa dov’è finita l’auto: “Scena agghiacciante” L’auto con a bordo 7 ragazzi ha prima preso il guard rail, colpito il passaggio a livello per poi fermare la sua folle corsa nel cortiletto di un’abitazione. “Mi sono trovato l’auto in giardino – racconta il proprietario della villetta – scena agghiacciante”

A cura di Gabriella Mazzeo

La macchina ha prima preso in pieno il guard rail sulla strada provinciale 244, poi si è schiantata contro un palo nei pressi del passaggio a livello all'altezza tra Cantalupo e Cabanette, nell'alessandrino. La Peugeot sulla quale viaggiavano Lorenzo Pantuosco, 23 anni, Lorenzo Vancheri, 21 anni e la 15enne Denise Maspi ha poi fermato la sua folle corsa nel giardino di un'abitazione. L'impatto contro il cancello della proprietà privata è stato fortissimo e alcuni pezzi dell'auto sono finiti sul tetto della casa. I tre giovani sono morti sul colpo.

Denise Maspi

"La macchina ha prima preso il guard rail, poi ha centrato il palo e sfondato il cancello del mio cortiletto – ha raccontato ai giornalisti il proprietario della villetta -. Mi sono trovato l'auto in giardino alle 4 del mattino. La scena è stata terribile, davvero agghiacciante".

il luogo dell’incidente, foto da Facebook

Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente stradale che ha causato la morte di tre ragazzi e il ferimento di altri 4. Quello che per ora appare certo è che il 22enne alla guida della Peugeot omologata volesse evitare il controllo dei carabinieri che gli avevano intimato l'alt. Il ragazzo, sopravvissuto alla strage, resta ricoverato in ospedale piantonato dai militari con l'accusa di omicidio stradale plurimo. Per capire cosa sia effettivamente successo, sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici utili ad appurare un'eventuale positività ad alcol e droghe.

Lorenzo Pantuosco

Nel frattempo, Alessandria si stringe ai familiari delle vittime e a quelli dei giovani ancora in ospedale. A bordo dell'auto ormai distrutta, infatti, viaggiavano quattro ventenni e almeno tre minori: Denise, morta sul colpo, la 16enne Giorgia condotta nel pomeriggio di ieri in sala operatoria e un'altra 17enne.

Lorenzo Vancheri

"Questa tragedia segna in modo indelebile la nostra comunità – ha affermato nella giornata di ieri il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante – Non è il momento di soffermarsi sulle responsabilità, ma di stringere in un grande abbraccio le famiglie e gli amici delle vittime. Nel frattempo speriamo di poter riabbracciare presto i ragazzi feriti che sono in ospedale. A nome della Giunta, dell’Amministrazione e nostro personale, le più sentite condoglianze ai genitori colpiti da un dolore immenso e insuperabile".