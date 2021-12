Incidente San Marino, scontro tra auto sabato sera: morti due fidanzati di 18 anni Incidente mortale a San Marino: due 18enni, Daniele Volanti ed Elly Mattiuzzo, sono morti sul colpo dopo che l’auto a bordo della quale viaggiavano si è scontrata frontalmente con un’altra vettura per cause che sono in via di aggiornamento.

A cura di Ida Artiaco

Sabato sera di sangue sulle strade italiane. Un incidente mortale si è verificato ieri sera intorno alle 22 a San Marino. Due ragazzi di 18 anni, Daniele Volanti ed Elly Mattiuzzo, sono deceduti sul colpo dopo che l'auto a bordo della quale viaggiavano si è scontrata per cause che sono ancora in via di accertamento contro un'altra vettura. I due fidanzati stavano percorrendo su una Fiat 500 la Pedemontana dal Castello di Borgo Maggiore in direzione del Castello di Murata quando l'utilitaria ha perso il controllo invadendo la corsia opposta dove stava arrivando una Bmw con targa sammarinese. L'impatto è stato tremendo, al punto che ha completamente distrutto la macchina della coppia.

I due veicoli si sono scontrati frontalmente e, alle spalle della Golf, è sopraggiunta una Bmw il cui conducente è andato a tamponare gli altri mezzi. I due 18enni sono morti sul colpo. Dopo lo scontro sono subito accorsi sul luogo dell'incidente i sanitari e il personale della polizia civile e della sezione antincendio. Ma il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso dei due ragazzi, mentre il conducente della Bmw è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita, anche grazie anche allo scoppio degli airbag frontali e laterali. Per permettere i soccorsi, ed effettuare i rilievi di rito per accertare con esattezza le cause del sinistro, la Pedemontana è stata chiusa in entrambe le direzioni.

Stando alle prime indiscrezioni, Elly era nata a Milano e aveva frequentato il Liceo Parini, ma negli ultimi mesi si era trasferita a San Marino insieme al padre e frequentava il liceo artistico Volta-Fellini di Riccione. Daniele, invece, era originario di Modena ma viveva a Rimini.