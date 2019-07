Tragico incidente nella notte a Rubano, in provincia di Padova. Intorno alle 3.40 di domenica 21 luglio una moto e un'auto si sono scontrate in via Della Provvidenza. Il centauro alla guida della due ruote è morto sul colpo. Si tratta di Franco Benato, classe 1966 di Selvazzano, che viaggiava insieme alla moglie, di tre anni più giovane, rimasta gravemente ferita in seguito all'impatto. Ricoverata a Padova, si trova al momento nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata ed è ancora in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una Renault Twingo, guidata da una ragazza di 29 anni residente a Selvazzano Dentro, sarebbe stata tamponata per cause in via di accertamento dalla Yamaha R1, con a bordo i due coniugi.

Sotto choc la ragazza alla guida della macchina, su cui è piombata la moto, che non ha riportato ferite. Indagini sono in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo, in attesa di avere informazioni più certe sulle condizioni della donna ricoverata. A quanto pare la 29enne attorno alle tre di notte, a bordo della sua macchina, usciva da via Emilia por immettersi i via della Provvidenza. In quel momento sarebbe sopraggiunto lo scooter che ha tamponato dall'auto. Ma il condizionale è d'obbligo e le forze dell'ordine sono ancora impegnate nei rilievi del caso.