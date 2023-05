Incidente mortale sull’A27, la vittima ha effettuato un’inversione a U in autostrada Un uomo di 67 anni è morto dopo aver effettuato un’inversione a U sull’autostrada A27 ed essersi schiantato contro altre due vetture che procedevano nel senso di marcia corretto.

A cura di Tommaso Coluzzi

Immagine di repertorio

Un uomo trevigiano di 67 anni ha effettuato un'inversione a U sull'autostrada A27 ed è morto nello schianto contro altre due vetture che viaggiavano nella direzione corretta. Il tragico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, sulla carreggiata sud in uscita dalla galleria di Vittorio Veneto, in viaggio verso Venezia. Nello schianto sono rimasti ferite altre due persone: una donna di 52 anni e un uomo di 41 anni, che erano a bordo di una delle due auto scontratesi con il veicolo contromano. Sull'altra vettura viaggiava un'intera famiglia rimasta completamente illesa, ma sotto shock per l'incidente in cui è rimasta coinvolta.

Inizialmente era stata diffusa la notizia che l'uomo avesse imboccato la stessa autostrada contromano passando il casello nel senso di marcia sbagliato, con una dinamica molto poco chiara. Poi è intervenuta la società Autostrade, che ha spiegato cosa è successo grazie alla ricostruzione effettuata con le immagini delle telecamere di sorveglianza. La Kia Sportage della vittima procedeva correttamente sulla corsia per Venezia, in direzione Sud. Poi, a un certo punto, il conducente ha rallentato, si è fermato e ha effettuato una inversione a U sulla stessa carreggiata. Così l'uomo si è trovato contromano, e i due veicoli che arrivavano – nonostante il tentativo estremo di frenata – si sono schiantati contro la sua auto. Si legge nella nota ufficiale di Autostrade:

La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale intervenuta sul posto, tuttavia dalle immagini delle telecamere disponibili sul tratto è possibile evincere che la vettura, che stava procedendo correttamente in direzione Venezia, ha effettuato una conversione del senso di marcia, imboccando la carreggiata contromano.

Sul luogo sono arrivate immediatamente numerose ambulanze, insieme agli agenti di Polizia e all'elicottero del Suem. Il tratto è stato chiuso per circa tre ore, poi la circolazione è ripresa regolarmente.