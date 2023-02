Incidente in galleria in A14 a Grottammare: morti padre e due bambini È di tre morti e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi all’interno della galleria Castello dell’A14, nei pressi di Grottammare. Coinvolto un mezzo pesante e un’auto sulla quale, da quanto si apprende, viaggiavano un uomo e i suoi due figli.

A cura di Susanna Picone

Un terribile incidente stradale ha provocato oggi almeno tre morti nel tratto ascolano dell'A14, direzione Bologna. L’incidente, che ha coinvolto più mezzi, è avvenuto nella Galleria Castello a Grottammare (Ascoli Piceno).

Su un'auto viaggiava una famiglia di origine tedesca. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero appunto tre vittime e un'altra persona ferita che è stata trasportata in eliambulanza in ospedale ad Ancona in gravissime condizioni. Stando alle primissime informazioni, le persone che hanno perso la vita facevano parte di una unica famiglia: si tratterebbe di un padre e di due bambini. Un altro ragazzino di 12 anni sarebbe ricoverato in gravi condizioni.

Terribile lo scenario che i soccorritori si sono trovati davanti: le persone coinvolte nell’incidente erano rimaste incastrate nelle lamiere dei mezzi.

L’incidente mortale è avvenuto all'altezza del km 300, in corrispondenza, fa sapere Anas, di un "cantiere di lavoro correttamente installato e segnalato", poco prima delle 11 e attualmente è chiuso il tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Pedaso.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, Polizia Stradale e personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Sul posto traffico bloccato e 2 chilometri di coda in entrambe le direzioni; 1 chilometro di coda all'uscita obbligatoria di San Benedetto direzione Bologna.

Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente: probabilmente uno dei due mezzi ha invaso la corsia di marcia opposta provocando lo scontro.

Articolo in aggiornamento