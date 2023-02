Incidente Catania, moto si schianta contro un muro: Salvatore, musicista e dj, muore a 35 anni È morto in un incidente stradale a Catania il dj e musicista Salvatore Cantarella: aveva 35 anni. Con la sua moto è finito contro un muro. Oggi i funerali a Belsito.

A cura di Ida Artiaco

Con la sua moto si è schiantato contro un muro e per lui non c'è stato nulla da fare. Tragedia a Catania, dove si è verificato nei giorni scorsi un incidente stradale nel quale ha perso la vita Salvatore Cantarella, 35 anni, famoso dj e musicista.

Stando alle prime ricostruzioni si sarebbe schiantato con la sua moto contro un muro in via Cifali, nei pressi dello stadio Massimino. Dunque si sarebbe trattato di un incidente autonomo anche se le cause sono in via di accertamento.

Salvatore era molto conosciuto nella provincia etnea come musicista e dj ed era anche impegnato nel mondo degli scout. Tanti i messaggi di cordoglio lasciati da amici e conoscenti sui social. "Sai, amico mio, un tempo non pensavo che ci saremmo allontanati così presto, che la mia e la tua vita avrebbero viaggiato su percorsi paralleli: un tempo davo per scontato che saremmo stati assieme per molti anni, e che saresti diventato lo zio dei miei figli. Quel tempo purtroppo è passato e mi ritrovo qui a pensarti e a scriverti, a immaginarti tra gli angeli in festa e a sperare che lì tu stia meglio.Ti voglio bene per sempre", ha scritto Ignazio. "Ciao Salvatore Cantarella ti ricorderò sempre come un ragazzo pieno di grandi sentimenti e valori. Grazie per l’amicizia, grazie per quel tratto di cammino che abbiamo percorso insieme. Dio possa donare alla tua famiglia la pace della consolazione. Tvb fratellino mio", è il messaggio di Giuseppe.

Anche Agesci così su Facebook: "Il comitato e la zona Etnea tutta si stringono al dolore e alla preghiera per la prematura scomparsa di Salvatore Cantarella, ex scout del gruppo Catania 9. C’è un detto che dice Una volta scout, sempre scout e ciò non può che essere testimoniato dalla vita di Salvo, dall’entusiasmo e dal sorriso contagioso, dall’essere amico di tutti". I funerali si terranno oggi, martedì 21 febbraio alle ore 16 presso la Chiesa di S. Massimiliano Kolbe di Belsito.