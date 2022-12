Incidente ad Asti, scontro tra auto: muore bimbo di 1 anno, gravi la mamma di 22 anni e il papà Incidente ieri a Nizza Monferrato, in provincia di Asti: in seguito allo scontro frontale tra due auto, avvenuto per cause che sono in via di accertamento, un bimbo di 1 anno è morto. Grave la mamma di 22 anni, anche se sarebbe fuori pericolo, e il papà di 33.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, dove un bambino di 12 mesi è morto dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale mentre era in macchina con i genitori, rimasti gravemente feriti.

Sulla dinamica dello scontro frontale, verificatosi ieri alle 17 sulla Provinciale 28 tra due vetture, quella in cui viaggiava la famiglia e un'altra con a bordo tre persone, sono ancora in corso accertamenti. Ciò che è certo è che il piccolo è morto sul colpo subito dopo l'impatto: trasportato in codice rosso all'ospedale di Alessandria, il bimbo è deceduto in seguito alle gravissime ferite riportate.

La madre, 22 anni, è stata trasportata in codice rosso, mentre il padre, 33 anni, in codice giallo. La donna, però, non sarebbe in pericolo di vita e avrebbe riportato un trauma facciale.

In ospedale è finito anche un altro passeggero che viaggiava sull'altra vettura coinvolta nell'incidente. Tra le cause dell'incidente, al vaglio degli inquirenti, ci potrebbero essere la scarsa visibilità e l'asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Il conducente della seconda auto, 40 anni, dai primi accertamenti delle forze dell’ordine sarebbe risultato positivo all’alcol.

Sempre in Piemonte la notte scorsa si è verificato un altro incidente mortale: ad Arignano, nel Chierese, una donna di 65 anni è morta dopo lo scontro frontale tra la sua auto e quella guidata da un 25enne, che è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Nella carambola, entrambe le vetture sono finite fuori strada. Per liberare le persone incastrate tra le lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Ma per la donna non c'è stato nulla da fare: i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che decretarne il decesso. Indagini in corso.