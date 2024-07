video suggerito

Incidente a Verona, auto si schianta contro camion dei rifiuti: morti un 25enne e una donna di 45 anni Incidente oggi a Pescantina (Verona), dove un'auto si è schiantata frontalmente con un camion dei rifiuti per cause in via di accertamento. Il bilancio è di due morti e un ferito. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Incidente mortale oggi a Pescantina (Verona). Il bilancio è di due morti e un feriti. Stando a quanto ricostruito, un'auto, una Ford Ka, intorno alle 06.30 si sarebbe schiantata frontalmente contro un camion dei rifiuti per cause che sono ancora in via di accertamento. Le vittime sono i due passeggeri della macchina. Si tratta di un 25enne di Colognola ai Colli, che era alla guida della vettura, e di una 45enne di San Pietro in Cariano, che sono deceduti sul colpo. Ferito lievemente, invece, il conducente del camion, che dopo lo scontro è finito nel vigneto a lato della carreggiata venendo trasportato all'ospedale di Negrar per gli accertamenti.

Indagini sono in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo, probabilmente dovuto ad un sorpasso azzardato. Presenti lungo la Statale 12 anche i vigili del fuoco che hanno recuperato i corpi delle vittime rimasti incastrati all'interno della Ford Ka completamente distrutta nella parte anteriore. Dopo aver estratto le vittime utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche, i pompieri le hanno affidate al personale del Suem 118 che ha provato a rianimarle ma invano dovendo, infine, constatarne il decesso. Disagi anche alla circolazione con la strada che è rimasta chiusa in entrambe le direzioni fino alle 8.

Questo non è l'unico incidente mortale verificatosi oggi all'alba. Intorno alle 6 sull’autostrada del Brennero al chilometro 145, all’altezza dell’aeroporto Caproni di Mattarello, una donna di 24 anni è morta dopo che l’auto a bordo della quale viaggiava è finita fuori strada andando a impattare contro un tir fermo in piazzola. Fatale forse un colpo di sonno.

Un'altra donna è morta, poi, sempre oggi, in un incidente avvenuto intorno alle ore 10, lungo la Statale 309 Romea, nel territorio di Porto Viro (Rovigo). Secondo una prima ricostruzione, un furgone si è scontrato contro un'autovettura, a bordo della quale c'era la donna, rimasta incastrata nella vettura.