Incidente a Piacenza, 14enne muore sul colpo schiacciata da un bus all'uscita da scuola Incidente oggi a Piacenza dove una 14enne è morta schiacciata da un bus fuori scuola: indagini in corso. Secondo quanto ricostruito finora, l'episodio è avvenuto al momento in cui il bus, subito dopo aver effettuato il carico degli studenti, era in fase di ripartenza.

A cura di Ida Artiaco

Dramma oggi a Piacenza dove una ragazzina di 14 anni è morta nel pomeriggio schiacciata da un autobus fuori da scuola: la dinamica non è ancora chiara, ma non è escluso che l'adolescente, che frequentava il campus Raineri Marcora in strada Agazzana, stesse tentando di raggiungere di corsa il mezzo che però stava ripartendo, e che aveva appena chiuso le porte, dopo aver caricato altri studenti.

La giovane è morta sul colpo. Stando alle prime informazioni disponibili, si tratterebbe di una studentessa del primo anno della vicina scuola alberghiera, che al termine delle lezioni era uscita con gli altri studenti sul piazzale antistante l'edificio scolastico, quanto è stata investita dall’autobus per il trasporto degli alunni. L'autista ha subito fermato il mezzo.

La prima ad intervenire è stata un'infermiera dell'ospedale di Piacenza che stava aspettando il proprio figlio e che ha capito immediatamente la gravità della situazione. Sul posto si sono precipitati i sanitari con l’auto medica del 118, un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e l’elisoccorso decollato da Brescia. Ma ormai non c'era più nulla da fare. I rilievi sul luogo dell'incidente per ricostruire'esatta dinamica sono stati effettuati dalla Polizia locale di Piacenza. Fondamentali saranno anche le telecamere di bordo del mezzo e degli altri presenti in zona.

"Una tragedia che colpisce il cuore non solo per il sottoscritto ma per tutto il personale dell’Istituto agrario – ha spiegato ai microfoni di Telelibertà il dirigente scolastico Alberto Mariani -. Ci stringiamo vicino ai genitori e più che essere a loro vicino e porgere le nostre condoglianze, veramente altro non possiamo fare. Non andiamo via finché la ragazza è qui perché non la vogliamo lasciare da sola".

La società che gestisce i trasporti locali ha diffuso un comunicato con cui ha commentato l'accaduto. "Seta rende noto che oggi, alle ore 14:30 circa, un autobus in servizio sulla linea CS di Piacenza – che collega il Centro Scolastico di Strada Agazzana con l’Autostazione cittadina – è rimasto coinvolto in un incidente che ha avuto come esito la morte di una giovane ragazza. L’episodio è avvenuto al momento in cui il bus, subito dopo aver effettuato il carico degli studenti alla fermata posta in corrispondenza dell’Istituto Raineri Marcora, era in fase di ripartenza e stava dirigendosi verso Strada Agazzana: per cause in corso di accertamento, la giovane è scivolata sotto la parte posteriore destra del mezzo, rimanendo schiacciata dalle ruote gemellate" spiega la nota, che aggiunge: "Il mezzo coinvolto nell’incidente è di proprietà di un’azienda esterna a Seta, alla quale è stato affidato il servizio della linea CS. La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio della Polizia Locale di Piacenza, che ha effettuato i rilievi di legge. In zona era presente un altro mezzo, di proprietà di Seta, sul quale è presente un sistema di videosorveglianza, le cui immagini saranno messe a disposizione degli agenti per ogni ulteriore accertamento".