Incidente a Palo del Colle, scontro tra auto sulla statale 96: 1 morto e 4 feriti Incidente oggi sulla statale 96, vicino Palo del Colle, nel Barese: il bilancio è di 1 morto e 4 feriti, indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto successo.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

Ennesimo incidente sulle strade italiane. Tra gli ultimi in ordine cronologico c'è quello verificatosi oggi, mercoledì 27 dicembre, sulla statale 96, vicino Palo del Colle, nel Barese. Il bilancio è di 1 morto e 4 feriti.

La vittima, un uomo di 61 anni di cui non è ancora stata resa nota l'identità, soccorsa dal personale del 118, è morta subito dopo il suo arrivo al pronto soccorso del Policlinico di Bari.

Secondo quanto emerso finora i mezzi coinvolti sarebbero almeno quattro: per cause da accertare si sarebbero scontrati. Dei feriti, un 50enne, classificato come codice rosso, è stato trasportato all'ospedale Di Venere di Bari. Altri due, in codice giallo, sono stati portati all'ospedale San Paolo di Bari; mentre un altro codice giallo è all'ospedale Di Venere. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Secondo i dati provvisori trasmessi all’Asset – Servizio Cremss – dalle Forze dell’ordine, resi noti proprio oggi, nei primi sei mesi del 2023 in Puglia si sono registrati 4.344 sinistri con lesione di cui 82 mortali (di cui 8 plurimortali) che hanno provocato il decesso di 95 persone e il ferimento di altre 6.579.

Il maggior numero di morti si è registrato nella Città metropolitana di Bari con il 29%, seguita dalla provincia di Foggia e dalla provincia di Taranto con il 22%. Le strade provinciali sono la tipologia più a rischio: hanno registrato il 43% dei sinistri mortali e il 46% dei decessi (solo qui 5 incidenti plurimortali hanno causato la perdita di 14 persone). Ma non sono da meno quelle statali: nella città metropolitana è la SS 16 ad aver segnalato il maggior numero di incidenti con 100 sinistri, 1 morto e 180 feriti seguita proprio dalla SS 96 (21 sinistri, 1 morto e 62 feriti).