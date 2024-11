video suggerito

Incidente a Palermo, morto Gianluca: aveva 32 anni. Schianto contro il guardrail nel sottopasso La vittima si chiamava Gianluca Billitteri, aveva 32 anni ed era papà di due bambini. Era a bordo di un’Alfa Romeo 159 quando è avvenuta la tragedia in viale Regione Siciliana. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia nella notte tra giovedì e venerdì a Palermo, in viale Regione Siciliana. A perdere la vita è stato un uomo di 32 anni, Gianluca Billitteri, a bordo di un'Alfa Romeo 156 station wagon. Per cause ancora da chiarire, la vettura è finita contro il guardrail poco dopo il sottopassaggio di corso Calatafimi, in direzione Trapani. Non sembrano essere coinvolti altri veicoli.

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco per estrarre la vittima dalle lamiere, insieme alla polizia e al personale del 118. Durante le operazioni di soccorso e i rilievi, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto delle auto viaggiare a velocità sostenuta, ma la dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione e gli inquirenti sono al lavoro.

Gianluca Billitteri, padre di due bambini e residente nel quartiere Boccadifalco, era un imbianchino con una grande passione per le Alfa Romeo. Era vicepresidente di un club di alfisti di Palermo e si sarebbe presto dovuto sposare con Ylenia. "Ti amo, mi manchi tanto" ha scritto la ragazza su Facebook dopo aver appreso la notizia della tragedia. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sotto il post: "Sii forte, un abbraccio", "Mi dispiace tantissimo" e "Buon viaggio" sono solo alcuni dei commenti ricevuti.

Anche il gruppo Sciacca Motori Vintage Club ha espresso il proprio cordoglio: "Il gruppo di Sciacca si associa al dolore della famiglia Gianluca Billitteri per la prematura perdita di un grande amico. Sentite condoglianze alla famiglia".