Incidente a Ormelle, auto va fuori strada e finisce in un canale: morti 2 giovani, altri 2 feriti Incidente la scorsa notte a Ormelle (Treviso): un’auto con a bordo quattro giovani è uscita di strada e si è ribaltata in un canale di scolo parallelo alla carreggiata. Morti il conducente 27enne e un passeggero, feriti altri due che viaggiavano con loro.

A cura di Ida Artiaco

Drammatico incidente la scorsa notte in provincia di Treviso, dove un'Audi A3 prima è finita fuori strada poco dopo una curva e poi si è ribaltata in un canale di scolo parallelo alla carreggiata. Il bilancio è di due morti e due feriti. È successo a Ormelle in via Roma intorno alle 23:30.

Le vittime sono un giovane di 27 anni, residente nella Marca, e un passeggero della vettura che stava conducendo. Altre due persone che pure viaggiavano sulla stessa macchina sono ricoverate in gravi condizioni all'ospedale di Treviso.

Le cause dell'evento sono ancora al vaglio dei carabinieri. Sul posto hanno operato anche vigili del fuoco e Suem 118. Sono stati alcuni residenti della zona a lanciare l’allarme, dopo aver sentito il botto dello schianto. All’arrivo dei sanitari (l’elicottero non s’è alzato in volo a causa della nebbia) due giovani erano purtroppo morti mentre altri due molto gravi. Dopo essere stati estratti dalle lamiere dell’auto, sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Ca’Foncello di Oderzo, dove si trovano ora ricoverati nel reparto di terapia intensiva.

Ancora poche le notizie sulle vittime, ma a quanto pare si tratta di cittadini indiani.

In aggiornamento.