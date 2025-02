video suggerito

Incidente a Macerata, ragazzo in monopattino si schianta contro un carro-attrezzi: morto a 21 anni Il drammatico incidente stradale è avvenuto ieri sera, 14 febbraio, introno alle 21.45 nella frazione di Villa Potenza, nel comune marchigiano. Al momento dei fatti, la zona era avvolta da una fitta pioggia.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Un tragico incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alle 21.45 a Villa Potenza, frazione del comune di Macerata nelle Marche. A perdere la vita è stato un giovane di quasi 21 anni, che avrebbe compiuto gli anni a marzo, originario del Gambia. Il ragazzo stava percorrendo via Teatro Romano a bordo del suo monopattino quando è stato travolto da un carro-attrezzi. L'impatto è stato violentissimo e purtroppo fatale. Al momento dell'incidente, la zona era avvolta da una fitta pioggia, che potrebbe aver ridotto la visibilità e reso più insidiosa la strada.

La notizia della tragedia è stata comunicata alla famiglia del ragazzo, che risiede in Toscana. Immediatamente dopo l’impatto, alcuni passanti hanno dato l’allarme e in pochi minuti sul posto sono giunti i soccorritori del 118. I sanitari hanno tentato disperatamente di rianimare il giovane, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile: le ferite riportate erano troppo gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Le prime ipotesi parlano di un impatto frontale con il carroattrezzi, ma restano da chiarire alcuni dettagli, come la velocità dei mezzi coinvolti e le condizioni del fondo stradale. La pioggia intensa potrebbe aver influito sulla visibilità sia per il giovane che per il conducente del carroattrezzi.

Ora la salma del ragazzo si trova a disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Macerata, che potrebbe disporre l’autopsia per accertare con precisione le cause del decesso. L'intera comunità è sotto shock per la perdita di una vita così giovane, mentre le autorità continuano a lavorare per far luce su questo drammatico episodio e verificare eventuali responsabilità.