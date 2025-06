video suggerito

Inciampa su un sentiero e precipita per oltre 100 metri: muore sul colpo escursionista di 54 anni Un uomo di 54 anni, residente ad Arco in provincia di Trento, è morto durante un'escursione con un amico sulla Cresta del Monte Biaina: fatale la caduta da più di 100 metri d'altezza, inutili i tentativi per rianimarlo.

A cura di Dario Famà

Immagine di repertorio

Tragedia sulla Cresta del Monte Biaina, in provincia di Trento: un uomo di 54 anni, residente ad Arco, è morto dopo esser caduto per un centinaio di metri. L'episodio si è verificato questa mattina intorno a mezzogiorno, quando la vittima, insieme a un amico, stava facendo un'escursione.

Improvvisamente, il 54enne è inciampato durante il percorso fino a perdere l'equilibrio e a precipitare prima lungo un pendio boschivo, per poi sbattere contro alcune rocce. Accortosi dell'accaduto, il compagno avrebbe prima provato a chiamare l'uomo invano, per poi mettersi in contatto con il 112. A quel punto, la Centrale Unica di Emergenza ha dato l'ok per l'intervento dell'elicottero e del personale medico. Nel frattempo, gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino della Stazione di Riva del Garda si erano messi a disposizione al Campo Sportivo Benacense.

Intervenuti prima possibile anche i vigili del fuoco della Stazione di Riva del Garda e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Tione, accorsi sul posto. Il velivolo ha raggiunto l'amico, che ha indicato al tecnico di elisoccorso la direzione della caduta. A quel punto, il guidatore è sceso per centinaia di metri fino a raggiungere il corpo della vittima. Nonostante l'arrivo di due operatori sanitari della Stazione Riva del Garda e i prolungati tentativi di rianimarlo, non c'è stato nulla da fare.

Il cadavere è stato portato a bordo del velivolo e trasferito a Riva del Garda, in seguito alla constatazione del decesso da parte del medico e dopo aver ottenuto il nullaosta delle autorità. Il triste episodio non risulta essere un unicum: due giorni fa, infatti, un'altra escursione mortale si era verificata sul Pizza Scala, cima della Val Tartano, in provincia di Sondrio. In quell'occasione, a perdere la vita era stata la 46enne Roberta Fognini.