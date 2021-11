Inchiesta Lobby nera: indagata e perquisita la “donna del trolley” Una quarta persona, ovvero la donna del trolley, risulta indagata nell’inchiesta della procura di Milano per finanziamento illecito e riciclaggio scaturita dall’indagine giornalistica “Lobby nera” di Fanpage.it su presunti fondi opachi per la campagna elettorale di Fratelli d’Italia per le amministrative a Milano.

A cura di Susanna Picone

Una quarta persona risulta indagata nell’inchiesta della procura di Milano per finanziamento illecito e riciclaggio scaturita dall'indagine giornalistica “Lobby nera” di Fanpage.it su presunti fondi opachi per la campagna elettorale di Fratelli d’Italia per le amministrative a Milano. È indagata una collaboratrice di origine georgiane del “barone nero” Roberto Jonghi Lavarini: si tratta della donna che, come documentato nella seconda puntata della nostra inchiesta, il 30 settembre scorso ritirò un trolley mentre Jonghi Lavarini osservava a distanza. Nel trolley consegnato dal giornalista di Fanpage.it invece del denaro da destinare come finanziamento illecito avevamo messo dei libri sull'Olocausto e copie della Costituzione. Perquisizioni della Guardia di Finanza, nell’inchiesta dei pm Piero Basilone e Giovanni Polizzi, a quanto si apprende sono state effettuate nella giornata di ieri, giovedì 4 novembre.

La seconda puntata dell'inchiesta Lobby nera di Fanpage.it in cui si vede la collaboratrice di Roberto Jonghi Lavarini ritirare la valigetta si concentra sui legami del gruppo del barone con alcuni autorevoli esponenti della Lega e delle istituzioni. Rapporti che il barone nero vuole concretizzare chiedendo al nostro infiltrato una valigetta di denaro contante per finanziare la campagna elettorale dei suoi referenti politici. Roberto Jonghi Lavarini e Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d’Italia, sono indagati per finanziamento illecito ai partiti e riciclaggio. A inizio ottobre la Guardia di Finanza ha perquisito l’abitazione del Barone Nero al centro dell’inchiesta sui legami tra gli ambienti neofascisti milanesi e la destra istituzionale.