Incendio nella notte a Sottomarina: mamma, papà e figlio muoiono in casa avvolta dalle fiamme Gianni Boscolo Scarmanati 64enne, la moglie Luisella Veronese 59enne e il figlio 27enne Davide, sono morti in seguito a un incendio scoppiato nella loro abitazione a Sottomarina di Chioggia (Venezia). Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Un incendio è scoppiato questa notte in un'abitazione a Sottomarina di Chioggia (Venezia). Il bilancio è drammatico: tre persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono morte avvolte dalle fiamme.

Le vittime sono Gianni Boscolo Scarmanati, 64 anni, la moglie Luisella Veronese, 59, e il figlio 27enne Davide. I tre dormivano al piano di sopra e sarebbero morti a causa del fumo, provocato dall'incendio divampato al piano terra, per cause ancora da accertare, verso mezzanotte e mezza. Un altro figlio della coppia si è salvato perché non era in casa.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Chioggia e Cavarzere e l'autoscala di Mestre, al lavoro fino alle prime luci dell'alba. L'abitazione è sotto sequestro per consentire le indagini. Stando alle prime informazioni disponibili, l'allarme è stato dato da alcuni giovani che hanno visto le fiamme uscire dall'abitazione e si sono prodigati anche con una scala per provare a mettere in salvo le persone.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, che hanno riguardato un locale al solo piano terra, mentre il fumo si è incanalato nel vano scala, saturando tutta l'abitazione. Quando sono riusciti ad entrare con gli autorespiratori, hanno trovato al secondo piano le tre vittime prive di vita come accertato dai sanitari del Suem.

Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, ha definito quanto successo stanotte "una tragedia. A nome dell’intera città di Chioggia e dell’amministrazione comunale ci stringiamo ai familiari per la grave perdita". Ha già fatto sapere che sarà proclamato il lutto cittadino.

Solo la scorsa settimana un altro incendio aveva distrutto un'altra famiglia a Bologna, dove tre bambini sono morti in un appartamento in via Bertocchi, periferia a ovest della città emiliana, insieme alla loro mamma, Stefania Alexandra Nistor, una 32enne di origini romene. Il cortocircuito che ha causato il rogo sarebbe partito da una stufetta elettrica usata per riscaldarsi in camera da letto.