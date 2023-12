Incendio in un’abitazione a Campobasso, muore bimbo di 9 anni: feriti i fratellini e la mamma Un bambino di 9 anni è morto dopo che nella sua casa di contrada Colle Calcare a Campobasso si è sviluppato un incendio. Feriti il fratello adolescente, la sorella minore e la mamma. Disposta l’autopsia.

A cura di Ida Artiaco

immagine di repertorio

Dramma a Campobasso, dove nella notte un bambino di soli 9 anni è morto asfissiato dopo che nell'abitazione della sua famiglia in contrada Colle Calcare è divampato un incendio. È successo intorno all'una.

Feriti il fratello di 12 anni, la sorellina di 4 anni e la mamma di 35, tutti ricoverati in ospedale al Cardarelli, dove restano sotto la stretta sorveglianza del personale medico. La piccola, in particolare, sarebbe in gravi condizioni. A dare l'allarme è stato il papà, una volta accortosi delle fiamme.

Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e hanno per primi provato a rianimare il bambino praticandogli il massaggio cardiaco, purtroppo senza successo, il 118, che ha trasportato i feriti in ospedale, e la polizia, che indaga per chiarire le cause della tragedia. Il magistrato di turno attorno alle 4 ha disposto il trasferimento della salma del bambino all'obitorio del Cardarelli dove, fra l’altro, sarà eseguita l'autopsia nei prossimi giorni.

Stando alle prime indiscrezioni, l'incendio sarebbe partito da un cortocircuito elettrico. Il fuoco avrebbe prima avvolto il divano e da lì si sarebbe successivamente propagato. La famiglia, ch in quel momento pare stesse dormendo, ha provato a mettersi in salvo ma è stata condizionata dall'inalazione del fumo. Si tratta, tuttavia, al momento solo di ipotesi.