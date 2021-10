Incendio in ditta orafa ad Arezzo, nube nera e dipendenti intossicati: “Chiudete le finestre” Vasto incendio nel primo pomeriggio in un’azienda ad Arezzo, la Galvanica Formelli. La colonna di fumo nero che si è alzata in cielo è stata avvistata a distanza di diversi chilometri. Quattro dipendenti intossicati. Il Comune chiede a chi abita in zona di chiudere la finestre e limitare le attività all’aperto.

A cura di Susanna Picone

Un grosso incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi ad Arezzo all'interno di un'azienda orafa specializzata in galvanica nella zona industriale della città. Le fiamme si sono sviluppate in un capannone che si trova in via Achille Grandi, nella zona di via Calamandrei. L'azienda è la Galvanica Formelli. Almeno quattro dipendenti sono rimasti intossicati: due sono stati trasportati in ospedale ad Arezzo, altri due medicati sul posto. Non sarebbero in gravi condizioni. Una colonna di fumo nero si è alzata dall'azienda ed è ben visibile in tutta la città. Sul posto stanno operando otto squadre di vigili del fuoco di Arezzo e Firenze, attivate in virtù del coordinamento regionale maxiemergenza affiancato nei soccorsi dal gruppo maxiemergenza Asl Toscana sud est. Dal Comune invitano a chiudere le finestre e limitare le attività all’aperto. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Arpat per la valutazione ambientale dell'episodio.

"La nube scura che si è levata dall'incendio – ha detto l’assessore all'ambiente del Comune di Arezzo Marco Sacchetti – sta rilasciando pulviscolo che potrebbe risultare problematico se respirato. L'incendio di galvaniche è lungo e difficile da bonificare, le operazioni non saranno veloci dunque nella parte sud della città e andranno utilizzate queste precauzioni anche perché il vento non aiuta”. L’incendio è scoppiato intorno alle 15,30 probabilmente a causa di un corto circuito di un impianto elettrico e ha fortemente danneggiato l’azienda. A seguito delle indicazioni di Arpat il Comune invita anche, per chi abita nell’area immediatamente a valle dell'incendio, in particolare a Ponte a Chiani, a non consumare l'acqua dei pozzi e non attingerla dal canale della Chiana. A causa di una variazione dei venti le raccomandazioni sono state estese anche alle zone tra Battifolle e Indicatore, frazioni a sud di Arezzo. Il traffico nella zona circostante l'incendio è stato interdetto alle auto con blocchi della polizia stradale.