Incendio al porto di Ravenna, enorme colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza Il rogo ha interessato un terminal del porto di Ravenna dove opera la ditta Docks Cereali creando una enorme nube di fumo nero visibile da chilometri di distanza. Fortunatamente il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere l’incendio al capannone.

In una Ravenna già tempestata dal maltempo, una emergenza incendio ha fatto scattare l’allarme nella mattina di oggi, poco prima delle 10 di giovedì mattina, nella zona del porto della città romagnola. Il rogo ha interessato un terminal del porto di Ravenna dove opera la ditta Docks Cereali creando una enorme nube di fumo nero visibile da chilometri di distanza come hanno testimoniato anche diverse foto sui social.

L’incendio ha destato molta preoccupazione tra i lavoratori che hanno dovuto evacuare la zona mentre i pompieri intervenivano in forze e il porto canale veniva temporaneamente chiuso. Fortunatamente il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere l’incendio al capannone dove si era originato, senza che si propagasse ad altre strutture, e la situazione è stata dichiarata sotto controllo poche ore dopo. Secondo le prime notizie, a prendere fuoco sarebbero stati i componenti di una tettoia di carico dove stava lavorando una ditta esterna per lavori di manutenzione. In particolare, secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe scaturito dall’esplosione di una batteria.

Il rogo ha imposto lo stop temporaneo di tutte le operazioni di carico della zona del porto interessata, con i dipendenti radunati al punto di ritrovo di emergenza. I Vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre al porto di Ravenna, hanno prontamente spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

L’episodio ha causato anche un intossicato. Una persona ha avuto bisogno del trasporto in ospedale dopo aver inalato del fumo durante la prima fase dell’incendio. L’uomo non ha perso conoscenza ma verrà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Dai primi rilievi non ci sarebbero state emissioni significative nell’ambiente e il dock è tornato operativo dopo il via libera dei pompieri.