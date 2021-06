Si segnalano grossi disagi a Palermo dopo che cumuli di rifiuti accumulati da giorni sono stati dati alle fiamme nel quartiere Brancaccio. L’incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, sabato 5 giugno, nei pressi delle bretelle dell'autostrada Palermo Catania, in direzione del capoluogo, all'altezza dello svincolo per Villabate. La nube di fumo nero altissima e ben visibile anche a molta distanza sta creando disagi alla circolazione. Sul posto stanno intervenendo tre squadre dei vigili del fuoco per domare l'incendio e il personale dell'Anas. Decine le segnalazioni arrivate al 115.

Incendio Palermo, traffico bloccato in autostrada

Anas ha comunicato che sull'autostrada A19-dir (diramazione per via Giafar), a Palermo il traffico è provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni a causa dell’incendio che ha causato la presenza di fumo in carreggiata. Sul posto è intervenuto il personale Anas per ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile. È stata chiusa anche parte di viale Regione Siciliana per via del fumo e delle fiamme che hanno colpito anche alcuni alberi che si trovano lungo la A19. Si segnalano circa tre chilometri di code da Villabate, verso la città. Per impedire il transito delle auto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia stradale.

Incendio di sterpaglie e spazzatura anche a Partinico

Un altro grosso incendio di sterpaglie e spazzatura è divampato oggi anche nella zona di Partinico, dove stanno intervenendo due squadre dei pompieri.