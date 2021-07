Incendi Sicilia, paura a Enna: centro abitato minacciato dalle fiamme, in tanti lasciano le case Da ore un incendio sta minacciando Enna. Le fiamme, in corso Sicilia, stanno lambendo il centro abitato, tenendo in apprensione gli abitanti. Sul posto al lavoro otto squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e del distaccamento di Petralia, personale della Forestale e della Protezione Civile locale. In azione anche due Canadair.

A cura di Susanna Picone

Dopo la Sardegna, gli incendi preoccupano la Sicilia e in particolare Enna, da ieri minacciata dalle fiamme che stanno lambendo il centro abitato, tenendo in apprensione gli abitanti. Otto squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Enna e del Distaccamento di Petralia, personale della Forestale e della Protezione Civile locale, sono intervenute in Corso Sicilia per il rogo che lambisce il centro abitato. Sono intervenuti anche due Canadair della flotta aerea Antincendi. L’incendio divampato ieri ancora non è stato domato.

Le fiamme divampate nelle vicinanze del bivio Kamut dopo avere risalito il costone fino al corso Sicilia, minacciando per ore un rifornimento di benzina, nella notte hanno quasi raggiunto il Belvedere Marconi. Tanta paura soprattutto per alcune attività commerciali che si affacciano sulla valle del Belvedere. Nel corso della notte scorsa a tenere sotto controllo il fronte che ha risalito le pendici fino all’abitato sono state le squadre di terra che hanno appunto scongiurato i rischi per le attività commerciali e le abitazioni della zona.

Diverse persone a causa del fumo e in via precauzionale hanno preferito allontanarsi dalle proprie case e dormire altrove. Dall'alba due Canadair e un elicottero sono in azione per spegnere altri focolai nella zona. È stato domato solo stamattina, dopo ore di lavoro senza sosta per i vigili del fuoco, l'incendio divampato al centro di raccolta di rifiuti voluminosi del Comune di Comiso di contrada Mendolilli. C'è grande allerta anche per i prossimi giorni quando, soprattutto nelle aree interne, in Sicilia si sfioreranno i 45 gradi.