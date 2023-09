Incendi nella notte a Palermo: fiamme vicino alle case a Brancaccio, roghi anche a Gibilrossa e Altofonte Roghi e paura nella notte a Palermo e provincia. Più di 40 gli interventi dei vigili del fuoco attivati per domare gli incendi divampati a partire dalla sera di giovedì fino all’alba di oggi. A preoccupare maggiormente è stato quello scoppiato nel quartiere Brancaccio, avvicinatosi pericolosamente alle case e a un distributore di benzina. Circa 20 famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni.

A cura di Eleonora Panseri

Roghi e paura nella notte a Palermo e provincia. Sono stati più di 40 gli interventi dei vigili del fuoco attivati per domare gli incendi divampati a partire dalle 20 di giovedì fino all'alba di oggi, venerdì 22 settembre. A preoccupare maggiormente è stato quello scoppiato nel quartiere Brancaccio, tra via San Ciro e via Fichidindia, come riporta il Giornale di Sicilia. Circa 20 famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni visto che il fuoco, alimentato dal caldo e dal vento, è arrivato vicino al centro abitato e a un distributore di benzina.

Alcuni abitanti della zona sono scesi in strada, altri invece si sono rifugiati sui tetti delle case. A soccorrerli sono arrivati anche gli agenti della polizia.

I pompieri hanno continuato a lavorare per tutta la notte e ci sarebbero attivi ancora alcuni focolai, anche se risultano circoscritti. Secondo una prima conta dei danni, le fiamme hanno distrutto un agrumeto e alcuni terreni, molti dei quali fortunatamente risulterebbero abbandonati.

Foto Facebook

Sono stati segnalati anche roghi sulle pendici dei monti di Gibilrossa, a Piana degli Albanesi, a Gratteri, a Misilmeri, a Torretta e a Prizzi. Sulla zona si sono alzati in volo tre canadair per le operazioni di spegnimento delle fiamme. Oggi è prevista in alcune province siciliane l'allerta per le ondate di calore e il rischio incendi. In alcuni comuni del palermitano, come quelli di Capaci, Balestrate e Trappeto i sindaci hanno deciso di tenere chiuse le scuole.

Nella serata di giovedì un altro vasto incendio si è sviluppato ad Altofonte, in contrada Torrettella, e insieme ai vigili del fuoco e alla forestale, si è attivata anche l'organizzazione ERA Palermo. Durante la giornata invece il fuoco è divampato anche sulla linea ferroviaria tra Cinisi e Partinico nei pressi di Montelepre, in località Monte Palmeto, che ha causato il blocco del traffico. I vigili del fuoco hanno messo in salvo tre persone dalla loro abitazione che era stata raggiunta dalle fiamme.