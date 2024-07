Incendi in Sardegna, brucia il Nuorese: 4 ovili minacciati dalle fiamme, elicotteri e canadair in azione Brucia dalla notte l’incendio divampato tra i territori di Benetutti, Orotelli, Orani, Orune e Nuoro, divorando centinaia di ettari. Ovili e aziende agricole minacciati dalle fiemme e almeno 8 persone evacuate. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

Brucia la Sardegna, con un vasto incendio attivo dalla notte nel Nuorese. L’incendio è divampato ieri, intorno alle 18, tra i territori di Benetutti, Orotelli, Orani, Orune e Nuoro e ha distrutto centinaia di ettari.

Al momento sono 8 le persone che sono state evacuate e 4 gli ovili minacciati dalle fiamme. Imponente il dispiegamento di mezzi e uomini della macchina antincendio. Sul posto dalle prime luci dell’alba di oggi stanno operando quattro Canadair, due Super Puma e tre elicotteri della flotta regionale. Oltre al Corpo Forestale, a terra ci sono Vigili del Fuoco con 14 mezzi al seguito.

Le fiamme che si estendono per 7 km. Sul posto intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato. Di fondamentale importanza il loro supporto: con un grande dispiegamento di uomini hanno permesso di gestire al meglio la viabilità e hanno collaborato nell’evacuazione degli ovili.

Il vasto incendio divampato ieri si è esteso principalmente verso i territori in località "s'inforcau" e verso la zona Industriale di Prato Sardo, alle porte di Nuoro. Le fiamme sono vicine anche a diverse aziende agricole e a tratti il fuoco ha minacciato la zona industriale della città.

Il Corpo Forestale, che sta coordinando tutte le operazioni di spegnimento, attende la bonifica per redigere una prima stima degli ettari andati in fumo e dei danni ai boschi e alle aziende. Si parla per il momento di 700 ettari in fumo, una prima stima ancora da confermare. Attualmente non soffia il vento, ma è previsto un rinforzo e le squadre stanno lavorando per cercare di spegnere i focolai entro questa mattina, mentre si registrano già 31 gradi.

Ieri sera un altro incendio nelle campagne di Abbasanta (Oristano), vicino al Nuraghe Losa, aveva raggiunto la strada statale 131 Carlo Felice all'altezza del km 125.