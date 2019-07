Un bambino di dieci anni è stato trovato con una catena al collo dopo essere fuggito dal padre "tiranno". Il ragazzino, Tikhon, si sarebbe rifugiato in un negozio nel villaggio di Velikovechnoye, a Krasnodar, nel sud della Russia, dove è stato trovato con una catena ancora stretta al collo. Secondo quanto riferito da Metro.co.uk, Il padre, 46enne, aveva portato in ospedale la sua seconda moglie incinta e Tikhon sarebbe riuscito a liberarsi spezzando la catena con una barra di legno. Ha supplicato il personale del supermercato, di “non dire nulla” al padre, ma un cassiere ha chiamato la polizia. I vigili del fuoco lo hanno poi liberato della catena. Il ragazzo disse agli ufficiali che era stato regolarmente incatenato al collo in cantina, in un capannone o ad un radiatore nella casa di famiglia, spesso per lunghi periodi. Tikhon è stato quindi sottoposto a controlli medici e successivamente messo in cura in un centro di riabilitazione sociale.

La difensore civica dei bambini del Cremlino, Anna Kuznetsova, è intervenuta per invitare il Comitato Investigativo Russo a sondare le accuse nei confronti del 46enne. Il bambino viveva con suo padre e la matrigna, ma ora la sua vera madre, Viktoria, gli avrebbe chiesto di andare a stare con lei. “Sono estremamente preoccupata per il suo destino. Voglio che stia con me e non con quell’uomo” ha detto la donna. Il bimbo era “molto preoccupata di tornare da suo padre, ma farò di tutto per impedirlo” ha aggiunto la madre. Anche gli insegnanti hanno affermato di aver espresso preoccupazione per il benessere di Tikhon, ma le autorità non avrebbero intrapreso alcuna azione. Il padre, che ha due figli con la sua seconda moglie, è stato convocato dalla polizia per riferire della situazione. Secondo quanto affermato, il 46enne ha detto alla polizia che era stato il figlio a voler essere rinchiuso in catene.