In strada incidente mortale, passante si fa un selfie mentre soccorsi assistono persona a terra Durante i soccorsi per un drammatico incidente stradale costato la vita a una donna di 73 anni e il ferimento di una 34enne a Piacenza, qualcuno ha pensato di farsi un selfie mentre i sanitari del 118 si occupavano della persona a terra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

(Foto: Stefano Pancini per Corriere di Bologna)

Un terribile incidente stradale che poi si è rivelato mortale, due persone coinvolte in maniera grave e l'arrivo di ambulanze e sanitari per soccorrere le due donne coinvolte. Una terribile e drammatica scena avvenuta questa mattina, 12 aprile, tra le strade di Piacenza che però non deve avere impressionato molto alcuni dei presenti visto che sul posto si è formato un capannello di curiosi che si sono messi a osservare da vicino l'intervento dei sanitari del 118 tra cui addirittura un giovane che ha pensato bene di farsi un selfie col suo telefono.

La scena, immortalata dal giornalista Stefano Pancini per Corriere di Bologna, mostra i soccorsi sanitari all'opera in strada accanto a una delle due donne coinvolte, una ciclista investita, mentre attorno un gruppetto di persone assiste incuriosita alla scena. Tra di loro qualcuno si avvicina a pochi centimetri ma spicca un giovane che, spalle all'ambulanza e alla ferita, prende lo smartphone per fare una foto, o meglio un selfie forse da pubblicare da qualche parte sui social.

Il drammatico incidente stradale è costato la vita a una donna di 73 anni che, alla guida di un'auto, ha sbandato e ha investito una ciclista in via Colombo prima di salire sul marciapiede e schiantarsi contro la vetrina di un negozio dall'altra parte della strada. L'anziana è stata estratta dall'auto dai pompieri e affidata ai sanitari e poi trasportata d'urgenza in ospedale dove però purtroppo è morta poche ore dopo. Stabilizzata e portata in pronto soccorso anche la donna investita in bici, una 34enne che è rimasta ferita gravemente ed è ora ricoverata.

Sullo schianto mortale indaga ora la polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, in base ad alcune testimonianze, la 73enne avrebbe avuto un malore sbandando improvvisamente. Nella sua corsa ha travolto la donna in bici, scaraventandola sull'asfalto, poi ha sfiorato altri passanti prima di schiantarsi contro la vetrina del negozio.