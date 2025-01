video suggerito

In scooter tentano di evitare posto di blocco e si schiantano contro un'auto: grave un 15enne a Ragusa A bordo di uno scooter un quindicenne e un diciottenne: il minorenne si trova adesso ricoverato in condizioni gravi in ospedale. L'incidente è accaduto nel pomeriggio di ieri a Vittoria, nel ragusano.

A cura di Susanna Picone

Due ragazzi, un minorenne e uno appena maggiorenne, sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nella serata di ieri, martedì 14 gennaio, a Vittoria, nel Ragusano. Erano a bordo di uno scooter – alla guida c’era il minorenne, un ragazzo di quindici anni – quando all'incrocio tra via Alessandria e via Giacomo Leopardi si sono schiantati contro un’auto.

Stando a una prima ricostruzione, il ragazzo alla guida avrebbe accelerato nel tentativo di sfuggire a un controllo di polizia, finendo così contro un'auto in transito. Il quindicenne è rimasto ferito gravemente, attualmente è in rianimazione. Trasportato all'ospedale di Vittoria e poi al San Marco di Catania, il ragazzo ha un'emorragia cerebrale, fratture multiple (alla faccia, al femore destro e all'avambraccio sinistro) e problemi polmonari. Il passeggero diciottenne invece ha riportato una frattura al femore.

La polizia sta tentando di ricostruire le varie fasi che hanno portato all’incidente. A quanto si apprende, in ospedale è stato trasportato anche l’uomo al volante dell’auto rimasta coinvolta nell'incidente.