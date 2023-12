In bilico sul ponte per oltre 10 minuti, carabinieri salvano una donna tenendola per le braccia Il tentativo di suicidio a Bari: la donna ha rischiato di finire nel vuoto e solo la prontezza dei militari del Nucleo Radiomobile di Bari ha evitato il peggio. Lungo applauso dei passanti al termine del salvataggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Sono stati minuti interminabili quelli vissuti da una giovane donna ieri sera, giorno di Natale, che ha tentato il suicidio a Bari, provando a lanciarsi dal ponte della tangenziale, in direzione nord, che si affaccia sul centro abitato in via Giulio Petroni. Ma fortunatamente, grazie all’allarme lanciato da un passante e poi all’intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco, tutto è andato per il meglio.

Secondo quanto reso noto dagli stessi Carabinieri, l’episodio è avvenuto la sera del 25 dicembre, intorno alle 20. Un passante ha chiamato il 112 dopo aver visto una donna disorientata che sembrava avere intendi suicidi.

Sul posto sono quindi intervenuti quattro Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bari che immediatamente l’hanno raggiunta sul ponte della tangenziale. La giovane donna nel tentativo di togliersi la vita era rimasta aggrappata al parapetto ed è rimasta così per almeno una decina di minuti: se l’intervento dei soccorritori non fosse stato tempestivo probabilmente non ce l’avrebbe fatta a resistere ancora con la sola forza delle sue mani.

E mentre i quattro militari dal ponte cercavano di trattenerla per non farla cadere nel vuoto, in strada sono intervenuti i vigili del fuoco che dal basso, in via Petroni, hanno potuto recuperarla con una scala. Provvidenziale dunque sia l’intervento dei Carabinieri che hanno evitato il peggio tenendo la donna stretta con le mani, sia quello dei Vigili del Fuoco che nel frattempo con una scala hanno potuto metterla in sicurezza.

A quanto ricostruito, la donna non ha riportato lesioni ma, a scopo precauzionale, dopo l’accaduto è stata accompagnata al Policlinico di Bari. E i passanti che dal basso avevano dato l’allarme, quando la donna è stata messa in salvo si sono lasciati andare a un lungo applauso.