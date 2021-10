In auto contro muro della discoteca: muore 20enne a Lecce, conducente positivo ad alcol test A bordo del mezzo coinvolto nell’incidente stradale mortale, una Renault Clio, viaggiavano quattro ragazzi, tutti amici e coetanei che a quell’ora, circa le 5 del mattino di domenica stavano rientrando a casa dopo un sabato sera di divertimento. Dopo lo schianto contro il muro, l’auto si è anche ribaltata, finendo la sua corsa contro il guardrail.

A cura di Antonio Palma

Un ragazzo di venti anni è morto tragicamente nelle scorse ore lungo le strade della provincia di Lecce quando l’auto su cui viaggiava con alcuni amici si è improvvisamente schiantata contro il muro di una discoteca della zona innescando una terribile carambola mortale. Il tragico incidente stradale poco prima dell’alba di oggi, domenica 24 ottobre, lungo la strada provinciale 108, nel tratto che collega i centri di Sannicola a Santa Maria al Bagno. A bordo del mezzo coinvolto, una Renault Clio, viaggiavano quattro ragazzi, tutti amici e coetanei che a quell’ora, circa le 5 del mattino, stavano rientrando a casa dopo un sabato sera di divertimento. A perdere la vita Mohamed Bedir, un ventenne di origini egiziane e residente a Novoli, nel Leccese.

Drammatica la scena che si è presentata ai primi soccorritori giunti sul posto. Dopo lo schianto contro un muretto a secco, l’auto infatti si è anche ribaltata, finendo la sua corsa contro il guardrail. Un impatto devastante che ha completamente distrutto la vettura coinvolgendo tutti e quattro i ragazzi a bordo. I sanitari del 118 accorsi sul luogo dell’incidente hanno provato a rianimare subito il ventenne le cui condizioni erano apparse subito più gravi degli altri ma ogni sforzo per salvarlo si è rivelato vano. Il ragazzo è stato portato d’urgenza e in codice roso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce ma è morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso.

Soccorsi e trasportati in ospedale anche gli altri tre giovani a bordo dell’auto che sono stati ricoverati ma non son in pericolo di vita. Tra di loro anche il conducente della vettura, coetaneo della vittima e residente ad Aradeo, sempre in provincia di Lecce. Il ragazzo, come da prassi, è stato sottoposto ad alcol test che è risultato positivo. La sua posizione ora è al vaglio dei carabinieri che indagano sull’accaduto dopo essere intervenuti sul posto per i rilievi del caso.