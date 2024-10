video suggerito

In arrivo l'ottobrata, addio al maltempo: quanto durerà il caldo, temperature miti e sole L'Italia si appresta a vivere un periodo si stabilità meteo con temperature decisamente miti e sole ovunque. È la cosiddetta ottobrata, condizioni atmosferiche particolarmente favorevoli dovute al rinforzo dell'alta pressione che man mano rimonterà dal sud, interessando tutto il Paese con temperature che sfioreranno anche i 30 gradi.

A cura di Antonio Palma

L’Italia si sta preparando a dire addio al maltempo diffuso che ha caratterizzato le ultime settimane e si prepara a vivere un periodo si stabilità meteo con temperature decisamente miti e sole ovunque. È la cosiddetta ottobrata, condizioni atmosferiche particolarmente favorevoli che spesso si verificano nel mese di ottobre. Fin dall’inizio della prossima settimana, infatti, la Penisola vedrà un rinforzo dell’alta pressione che man mano rimonterà dal sud, interessando tutto il Paese con temperature in rialzo al di sopra della norma e con punte che sfioreranno anche i 30 gradi. Una situazione destinata a perdurare fino a fine mese, secondo le ultime tendenze meteo, anche se non mancheranno perturbazioni passeggere.

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni sull'Italia

Le previsioni della prossima settimana indicano una graduale ripresa dell’alta pressione su tutta l’Italia, a partire dal sud, con temperature in rialzo prima sulle regioni meridionali e centrali e poi anche al nord. Nel weekend e nei primissimi giorni della settimana avremo ancora piogge su Nord ovest, Lombardia occidentale, Toscana ed entroterra della Sardegna a causa di masse d’aria più umide ed instabili ma dal sud ben presto risalirà l’alta pressione con temperature in aumento e tempo asciutto. Da martedì, infatti, avremo condizioni prevalentemente stabili su tutta l’Italia con temperature sopra la media ovunque.

Temperature estive: picchi fino a 28°

L’ottobrata porterà condizioni meteo stabili in gran parte delle regioni, in particolare al centro sud, dove si raggiungeranno diffusamente picchi di 28 gradi e in alcuni casi si sfioreranno i trenta gradi. Da mercoledì infatti un ulteriore rinforzo dell’alta pressione sull’Italia porterà tempo stabile e clima mite fino al nord. Temperature estive attese in particolare sulla Sardegna con valori prossimi ai 30 gradi ma valori alti previsti anche nelle città del centro come Roma e Firenze.

Quanto durerà il caldo in Italia

Il modello climatologico prevalente indica al momento che la situazione meteo di stabilità e caldo estivo è destinata a perdurare fino a fine mese. Non mancheranno però brevi incursioni temporalesche al nord, in particolare a ridosso dei due weekend restanti, quando l'alta pressione sarà ancora insidiata da un flusso atlantico con meteo più incerto.