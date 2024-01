Imprenditore ucciso a coltellate a Enna, si cerca il figlio 22enne: i due avrebbero avuto una lite Un imprenditore edile di 50 anni, Gaetano Menzo, è stato trovato morto nella sua abitazione del centro storico di Enna, in Sicilia. L’uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. La polizia sta cercando il figlio 22enne della vittima che al momento risulta irreperibile. Sembra che, poco prima del delitto, tra il ragazzo e il padre sia scoppiata una violenta lite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

È stato trovato all'interno di un'abitazione del centro storico di Enna, in Sicilia, il corpo senza vita di un imprenditore edile del luogo. La vittima si chiamava Gaetano Menzo, aveva 50 anni ed è stato ucciso con diverse coltellate.

Al momento la polizia sta cercando il figlio della vittima, Matteo, di 22 anni. Il ragazzo risulta irreperibile. Sembra che tra il giovane e il padre sia scoppiata una violenta lite, prima della fuga del 22enne e del ritrovamento da parte dell'altro figlio del 59enne, che lavora insieme al padre in azienda e non lo ha visto arrivare sul luogo di lavoro, del cadavere dell'uomo colpito con numerosi fendenti.

Sarebbe questa la prima ricostruzione di quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 23 gennaio, presumibilmente poco prima delle 15. Per il 50enne i soccorsi si sono rivelati sfortunatamente inutili: quando è stato trovato nell'abitazione era già deceduto.

Il giovane sospettato, che pare sia stato visto da diverse persone mentre era per strada, adesso è ricercato dalle forze dell'ordine che hanno già istituito posti di blocco sulle arterie che conducono fuori dalla città, oltre che alla stazione dei pullman e alla stazione ferroviaria.

Intanto all'interno dell'appartamento dove è avvenuto il delitto sono in corso i rilievi della polizia scientifica. Attualmente non sono noti i motivi che avrebbero portato allo scontro i due uomini, così come l'esatta dinamica dell'aggressione che dovrà essere ricostruita in un secondo momento attraverso le indagini delle forze dell'ordine.

