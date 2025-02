Ilaria Mirabelli morta in un incidente a 39 anni: arrestato l’ex fidanzato per omicidio stradale

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Ilaria Mirabelli, 38 anni

È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale Mario Molinari, il 52enne cosentino fidanzato di Ilaria Mirabelli morta ad agosto scorso a 39 anni in un incidente tra Lorica, località turistica del Parco Nazionale della Sila, e Dipignano, in Calabria.

Il gip del tribunale di Cosenza Letizia Benigno ha disposto la misura nei confronti dell'uomo il quale, negli interrogatori cui é stato sottoposto, ha sempre negato ogni responsabilità, sostenendo che alla guida della vettura, una Wolkswagena Up, si trovasse la vittima ma il perito della procura di Cosenza ha sostenuto il contrario, facendo riferimento anche ad alcuni video acquisiti dalla parte civile su Facebook, dai quali emergerebbe il modo di guidare di Molinari.

A Molinari è stato concesso il beneficio dei domiciliari, mentre la Procura aveva chiesto la misura cautelare in carcere.

Ilaria Mirabelli è morta il 25 agosto scorso sulla strada per la Sila mentre era in auto con Molinari, l'uomo con il quale aveva una relazione da alcuni mesi. La vettura sulla quale i due viaggiavano è finita fuori strada e il corpo della giovane è stato trovato a 50 metri di distanza. Il decesso della donna sarebbe stato immediato, causato da un violentissimo trauma toracico. Subito dopo l'incidente lo stesso Molinari andò in ospedale perché rimase ferito in modo lieve e come da prassi fu sottoposto a esami per valutare eventuale assunzione di alcol e droghe.

Sin dal primo momento la dinamica dell'incidente non ha convinto gli inquirenti che hanno avviato le indagini. La Procura aveva aperto un fascicolo inizialmente contro ignoti, poi sul registro degli indagati è stato iscritto Molinari.

Nel corso delle indagini sono stati eseguiti ulteriori accertamenti sulla Volkswagen Up a bordo della quale erano i due. La famiglia della 39enne, molto conosciuta negli ambienti del Cosenza Calcio, attraverso l'avvocato Guido Siciliano chiede da mesi che sia fatta luce sulla morte di Ilaria.