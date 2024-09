video suggerito

Indagato per omicidio stradale il compagno di Ilaria Mirabelli. La sorella della donna: "Vogliamo risposte" La Procura di Cosenza ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio stradale, Mario Molinari, 44 anni, compagno di Ilaria Mirabelli, la 38enne cosentina morta in un incidente stradale avvenuto sulla statale 108 bis nei pressi di Lorica, in Sila. L'iscrizione di Molinari arriva dopo la querela presentata dall'avvocato della famiglia di Mirabelli.

A cura di Eleonora Panseri

Ilaria Mirabelli, 38 anni

La Procura di Cosenza ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio stradale, Mario Molinari, l'uomo di 44 anni che il 25 agosto scorso era in auto insieme a Ilaria Mirabelli, la 38enne cosentina morta in un incidente stradale avvenuto sulla statale 108 bis nei pressi di Lorica, in Sila.

L'iscrizione di Molinari arriva dopo la querela presentata dall'avvocato Guido Siciliano, legale della famiglia di Ilaria, che aveva chiesto di valutare le ipotesi di reato di omicidio volontario e omicidio stradale, a seguito dei troppi dubbi sorti sull'esatta dinamica dell'incidente.

L'atto permetterà di svolgere una serie di accertamenti tecnici non ripetibili, a partire dall'incidente probatorio sul veicolo Infatti, secondo i consulenti della famiglia, il ribaltamento dell'auto non spiegherebbe alcune lesioni sul corpo di Ilaria, emerse durante l'autopsia. Molinari ora dovrà nominare un proprio consulente per gli accertamenti.

Ilaria Mirabelli, 38 anni

L'uomo è risultato positivo all'alcol test ma ha sempre negato di trovarsi alla guida. "Non sono un mostro", si è difeso in una lunga lettera, "non ho mai maltrattato Ilaria, mi fido della magistratura".

"Ci mancherà sempre e ogni giorno faremo i conti con la sua perdita. Ma quello che vogliamo capire è che cosa è successo e perché è morta", ha detto la sorella di Ilaria Mirabelli, Alessia, in un'intervista al Tgr Calabria.

La famiglia ha fin da subito avuto sospetti sulla dinamica del decesso della donna e ha attirato l'attenzione anche dell'opinione pubblica sul caso. "Vediamo le foto di mia sorella sui giornali, su internet, in televisione ed è sempre un rinnovare questo dolore. Ma confido nella giustizia, aspettiamo di avere delle risposte che ci aiutino a metterci in pace".

A sinistra, Ilaria Mirabelli; a destra, lo striscione del collettivo Fem.In

"So che Ilaria all'inizio di agosto voleva lasciarlo e che lui non aveva preso bene questa decisione. – ha aggiunto ancora la donna parlando del 44enne – Io sapevo che non si vedevano e che lui aveva smesso di mandarle messaggi. Noi sapevamo che quel giorno Ilaria sarebbe andata in Sila con amici. Quindi, per noi anche questo è un punto interrogativo, non sappiamo perché si trovasse con lui".

Nei giorni scorsi sono giunti da diverse componenti della società civile cosentina appelli e richieste per fare piena luce sulla vicenda. L'indagine sul decesso di Ilaria Mirabelli è coordinata dalla pubblico ministero Donatella Donato e dalla collega Mariangela Farro.