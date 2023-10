Il video su TikTok del 15enne a Catania col divano montato sul monopattino: genitori multati per 2mila euro Un 15enne è riuscito a caricare un divano sul suo monopattino elettrico e si è messo a sfrecciare per le strade di Catania. Il video è diventato virale su TikTok, ma è finito per arrivare anche alla polizia.

A cura di Biagio Chiariello

Seduto comodamente su un divano montato sopra il monopattino se ne è andato in giro per le strade di Catania. In un reel caricato su TikTok si vede un ragazzino che sfreccia all’altezza di piazza Pilo, nel capoluogo etneo, a bordo del singolare mezzo creato.

Il video è diventato virale e oltre a raggiungere moltissimi utenti è arrivato anche alla polizia. Secondo quanto appreso dagli agenti del commissariato Borgo Ognina della polizia di Stato, il fatto risale alla notte dell’8 ottobre.

Gli agenti sono riusciti ad individuare il minore: si tratta di un 15enne che non aveva alcun precedente giudiziario. La questura etnea ha inoltre individuato pure i ragazzi che hanno ripreso e pubblicato in rete il filmato. Adesso, a carico del ragazzino – e dei suoi genitori, vista la minore età – verranno comminate le sanzioni amministrative relative all’infrazione sulla circolazione de i monopattini elettrici, per un importo totale di circa 2.000 euro.

"Non è solo una bravata – ha rilevato la polizia – la già pericolosa condotta del giovane avrebbe potuto riportare serie lesioni in caso di caduta dal quel “marchingegno” del tutto illegale e avrebbe potuto avere risvolti ben più seri, creando un incidente stradale e riverberandosi, così, sulla sicurezza della circolazione dei veicoli".

La questione dei monopattini elettrici torna quindi a far discutere. Non è la prima volta che sui social vengono fuori video di comportamenti scorretti ma soprattutto pericolosi legati all'utilizzo del mezzo. Basti pensare all'uomo beccato sulla Napoli-Salerno all'inizio di questo mese o a quello immortalato in alcuni scatti mentre viaggiava in monopattino sull'autostrada A4, Bergamo-Milano, a 50 chilometri orari.