In monopattino sull’autostrada Napoli-Salerno, ragazzo rischia la vita: il video su TikTok Ragazzo in monopattino sull’Autostrada A3, il video ripreso da un automobilista e pubblicato su TikTok. Borrelli (Avs): “Follia e incoscienza”

A cura di Pierluigi Frattasi

In autostrada sulla Napoli-Salerno con il monopattino. Il video ripreso da un automobilista finisce su TikTok e diventa subito virale. Nei guai il giovane alla guida del mezzo a due ruote, destinato a viaggiare nei percorsi stabiliti in città. Adesso rischia una pesante sanzione. Nel video il giovane sfreccia all'interno della corsia di emergenza dell'autostrada, riservata esclusivamente ai mezzi di soccorso e alle auto ferme in avaria.

Una pratica che sarebbe vietata e pericolosissima per qualsiasi mezzo, sia automobile, camion o moto, ma che è del tutto esclusa per i monopattini che non possono circolare in autostrada, secondo l'attuale codice della strada, essendo il loro utilizzo limitato solo alle aree pedonali, le strade urbane ed extraurbane. L'Autostrada A3 Napoli-Salerno, gestita dalla società Salerno Pompei Napoli S.p.A., peraltro, in alcuni tratti è sprovvista anche di corsia di emergenza. A segnalare il caso è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha pubblicato il video sui suoi canali social.

Borrelli (Avs): "Follia e incoscienza"

Per il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione del video,

“Follia e incoscienza quella di cui si è reso protagonista il ragazzo che procede in monopattino sull’autostrada Napoli – Salerno il cui video, postato su Tiktok, sta diventando virale. Nel bel mezzo di una strada a scorrimento veloce questo incosciente procede incurante di ciò che gli potrebbe accadere e dei danni che potrebbe causare a terzi con il suo comportamento criminale. Non sappiamo se si tratti di uno scherzo di pessimo gusto o di una persona evidentemente alterata nei comportamenti, ma ciò che sappiamo con certezza è che siamo stufi di contare le vittime della stupidità e dell’incoscienza nelle nostre strade”.

Un episodio simile era avvenuto circa una settimana fa a Milano, dove un uomo, vestito di bianco, è stato immortalato in alcuni scatti mentre viaggiava in monopattino sull'autostrada A4, Bergamo-Milano, a 50 chilometri orari. I monopattini, come detto, secondo il Codice della Strada, non possono circolare in autostrada. Nel nuovo disegno di legge per la riforma del Codice della Strada, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 settembre e ora al vaglio del Parlamento, sono introdotte nuove regole anche per i monopattini elettrici. Tra le novità, l'obbligo di indossare il casco, anche per i maggiorenni, e di dotare il monopattino di targa e assicurazione nel caso di mezzo privato. Saranno rivisti anche i limiti di velocità: 6 chilometri orari nelle aree pedonali, 20 chilometri orari nelle strade urbane e 25 chilometri all'ora nelle strade extraurbane. In autostrada sarà ancora vietato.