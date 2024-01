Il video del solaio crollato a Pistoia: gli invitati ballano al matrimonio, poi la voragine nel pavimento Il video ripreso da un cellulare del crollo del solaio nell’ex convento di Giaccherino a Pistoia dove era in corso la festa per il matrimonio di Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra: gli invitati ballano sulle note di Gigi D’Agostino, poi improvvisamente vengono inghiottiti dalla voragine nel pavimento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Prima la festa, poi la paura: è stato diffuso nelle ultime ore il video che riprende il crollo del solaio verificatosi sabato sera nell’ex convento di Giaccherino a Pistoia, in località Pontelungo, dove era in corso la festa per il matrimonio di Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra.

Nelle immagini si vedono gli invitati ballare sulle note della hit di Gigi D'Agostino "L'amour toujours" e poi improvvisamente crearsi una voragine nel pavimento che ha inghiottito alcuni dei presenti. Il filmato in questione, dalla durata di poco più di 15 secondi, è stato ripreso da un telefono cellulare ed è finito agli atti dell’inchiesta della Procura di Pistoia che indaga per disastro colposo e lesioni, al momento a carico di ignoti.

Ieri, stando a quanto riporto il Corriere Fiorentino, i due neosposi, assistiti dagli avvocati Federico Bagattini e Alberto Corsinovi, sono stati ascoltati in Procura dove hanno presentato querela depositando anche il video ripreso da uno degli invitati dove si vede il momento esatto del crollo mentre gli ospiti ballano in una saletta di 35 metri quadri sulla volta del refettorio.

Trenta sono le persone rimaste ferite dopo essere precipitate per circa 5 metri. Per fortuna nessuno in gravi condizioni. Tra di loro anche i due 26enni che si erano sposati poche ore prima e che hanno trascorso la prima notte di nozze in ospedale.

"È successo in un momento di ballo. Ho subito cercato di portare aiuto", aveva raccontato il padre del ragazzo ai soccorritori. Intanto la Procura della Repubblica di Pistoia ha posto sotto sequestro la struttura. Con l'ausilio del lavoro dei tecnici dei vigili del fuoco, sta cercando di ricostruire le cause che hanno portato al crollo del solaio. Al momento l'ipotesi ritenuta più probabile è quella di un cedimento strutturale del pavimento sul quale stavano ballando gli invitati alla festa.