Il vicecomandante NATO in Europa: "Di Putin non ci si può fidare, in caso di guerra saremo pronti" Sir Keith Blount, Deputy Supreme Allied Commander Europe (DSACEUR), all'evento per i festeggiamenti dei 75 anni dell'Alleanza Atlantica a Napoli: "Putin non è la persona giusta alla quale fare affidamento, dobbiamo focalizzarci su di noi. Abbiamo un vantaggio militare e morale. In caso di conflitto siamo pronti".

A cura di Ida Artiaco

Ammiraglio Sir Keith Blount.

"Esiste un rischio concreto che la Russia espanda il conflitto l'Ucraina? In ogni caso noi saremo pronti". A parlare è l'Ammiraglio Sir Keith Blount, Deputy Supreme Allied Commander Europe (DSACEUR) della NATO, che a Fanpage.it ha spiegato quali sono le minacce presenti e future dell'Alleanza Atlantica a 75 anni dalla sua nascita.

L'Ammiraglio è intervenuto proprio nel corso dei festeggiamenti in occasione dei 75 anni della NATO, che si sono svolti ieri a Napoli a bordo della USS Mount Whitney, la nave ammiraglia e di comando della Sesta Flotta degli Stati Uniti e piattaforma di comando delle Forze Navali di Attacco e Supporto della NATO, alla presenza delle più alte cariche militari dei Paesi membri e dell'ambasciatore americano in Italia, Jack Markell.

Per Blount il presidente russo Vladimir Putin "non è la persona giusta alla quale fare affidamento, dobbiamo focalizzarci su di noi. Abbiamo un vantaggio militare e morale. Sarebbe da stupidi per chiunque cercasse di minacciarci. Nel caso della Russia, abbiamo equipaggiamenti superiori".

Se la guerra in Ucraina dovesse espandersi, la NATO sarà pronta. "Certo che saremo pronti – ha precisato l'ammiraglio Blount -, assolutamente ci fondiamo su alcuni principi che sono gli stessi da 75 anni. Continuiamo ad addestrarci. Credo che siamo più uniti che mai e più forti che mai. Stiamo ovviamente cercando di ampliare le nostre capacità e continueremo a farlo per migliorarci ancora. Abbiamo un vantaggio su di loro e lo manterremo".

A lui ha fatto eco l’Ammiraglio Rob Bauer, Capo del Comitato Militare (più alta autorità militare dell'Alleanza): "La NATO – ha detto – è la più forte alleanza a livello mondiale, molto più forte di quella tra Russia e Cina, non perché abbiamo combattuto o conquistato, ma perché abbiamo contribuito a mantenere e difendere la pace delle nostre genti. Il nostro principale compito è quello di dissuadere e difendere ogni centimetro del territorio alleato".