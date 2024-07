Caso Nessy Guerra, interviene il ministro Tajani: “Lei e la bimba stanno bene, stiamo seguendo la vicenda”

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Il caso di Nessy Guerra, la 25enne ligure bloccata in Egitto poiché accusata di adulterio dall'ex marito italo-egiziano Tamer Hamouda, condannato in Italia in terzo grado per violenza e stalking, e che rischia anche di perdere la figlia nata dalla loro unione, è arrivato in Senato all'attenzione del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Durante la seduta di oggi, giovedì 4 luglio, i senatori di Italia Viva Raffaella Paita e Ivan Scalfarotto hanno presentato un'interrogazione al ministro chiedendo aggiornamenti sulle azioni che il Governo sta intraprendendo in merito alla vicenda della giovane connazionale.

"Abbiamo seguito fin dall'inizio il caso di Nessy Guerra, ci sta molto a cuore. La nostra ambasciata in Egitto è in costante contatto con la connazionale, i familiari e i legali. L'ho ribadito molto chiaramente anche al nuovo ministro degli Esteri egiziano, Abdelaty, nominato ieri sera, in una lettera che gli ho appena inviato", è stata la replica del ministro durante il Question Time odierno.

"Si trova in Egitto con la bimba, entrambe in buone condizioni di salute, non è più in stato di detenzione ma è stata rilasciata due giorni dopo l'arresto, anche grazie all'intervento dell'ambasciata", ha spiegato ancora Tajani.

Il titolare del dicastero ha inoltre sottolineato che è stata data "massima priorità alla questione, assicurando ogni possibile assistenza alla signora Guerra e alla piccola. Continueremo a lavorare per difendere la dignità e i diritti delle nostre due connazionali. Lo faremo con le strutture del nostro Ministero con serietà e riservatezza".

"La bambina – essendo anche cittadina egiziana – non può lasciare il Paese senza il consenso di entrambi i genitori. Su questo l'ambasciata sta intraprendendo ogni possibile iniziativa, anche in qualità di Giudice Tutelare, per giungere a una soluzione condivisa. Sul piano legale, la connazionale ha nominato un avvocato e ha promosso un giudizio in loco per ottenere l'affido della bambina. Lo scorso 26 giugno il Tribunale della famiglia egiziano ha emesso la sentenza di primo grado e ha deciso di non concedere l'affidamento alla madre", ha spiegato ancora Tajani.

"In vista del giudizio d'appello, l'avvocato ha chiesto di acquisire e legalizzare il casellario giudiziario del marito della signora Guerra. Abbiamo prontamente sensibilizzato il consolato generale egiziano a Milano e la documentazione legalizzata è ora disponibile. L'ambasciata ne ha dato pronta comunicazione al legale italiano della signora Guerra, ai fini della trasmissione alle competenti autorità egiziane – ha aggiunto il titolare della Farnesina.

"Il nostro obiettivo è giungere a una soluzione positiva e rapida della vicenda nel superiore interesse della minore. – ha concluso Tajani – Continueremo al contempo a tenere alta l'attenzione politica su questo caso nei nostri contatti con le autorità governative egiziane".