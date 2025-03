video suggerito

Il TikToker Joker arrestato per tentato stupro, le minacce alla vittima: "Faccio male ai tuoi figli" Secondo quanto raccontato dalla donna alle forze dell'ordine, il TikToker noto come "Joker" online l'avrebbe minacciata di sfigurarla con l'acido se avesse denunciato alla polizia le tentate aggressioni a sfondo sessuale nei suoi confronti. Per la difesa del creator, invece, la donna avrebbe "simulato l'aggressione" per "ottenere followers".

A cura di Gabriella Mazzeo

Avrebbe cercato di abusare della donna che lo stava ospitando a Torino in almeno tre occasioni prima che la giovane contattasse le forze dell'ordine il 24 febbraio scorso. Con l'accusa di violenza e minacce è stato arrestato il TikToker con migliaia di followers Reda El Houari, conosciuto online come "Joker". Il 31enne è domiciliato a Sassuolo e a fine gennaio aveva chiesto all'amica virtuale di essere ospitato a Torino per un po'. "Per fare nuove storie sui social – le aveva detto -. Se vengo lì, mi puoi accogliere per un po'?".

La donna ha raccontato alle forze dell'ordine di essersi confrontata con il marito che non aveva manifestato nulla in contrario. Così la 40enne residente in Piemonte aveva risposto positivamente alla richiesta del TikToker, mettendo a sua disposizione un appartamento. L'uomo aveva raggiunto Torino in treno, facendo la conoscenza dei tre figli piccoli della donna. Da lì per la giovane sarebbe iniziato un vero e proprio incubo.

Secondo quanto raccontato dalla donna, "Joker" avrebbe tentato tre volte la violenza, sempre quando il marito della sua vittima si trovava fuori casa. La prima sarebbe avvenuta a inizio febbraio: dopo una serie di battute a sfondo sessuale, l'uomo avrebbe cercato di aggredirla buttandola a terra. La donna sarebbe riuscita a fuggire, allontanandosi poi per tutto il giorno con i figli fino al rientro del marito, al quale però alla fine avrebbe deciso di non raccontare nulla.

La seconda tentata aggressione sarebbe avvenuta tre giorni dopo davanti a uno dei figli della donna. Pochi giorni dopo il 30enne ci avrebbe riprovato e la donna avrebbe finalmente allertato le forze dell'ordine. "Quell'uomo mi minacciava – ha raccontato agli investigatori -. Diceva che se avessi detto qualcosa a mio marito mi avrebbe bruciato la faccia con l'acido. Voleva scattarmi delle foto intime, tutto davanti ai bambini".

Davanti al rifiuto, "Joker" avrebbe reagito colpendola con uno schiaffo in pieno viso e uno sulle labbra. "Diceva che se avessi chiamato la polizia avrebbe fatto del male ai miei figli".

Quando la pattuglia è arrivata sotto casa della donna, lei l'ha accolta con i figlioletti al seguito. La donna ha mostrato i segni delle percosse mentre il 30enne è stato arrestato per tentata violenza sessuale. Il TikToker era stato denunciato proprio a Torino il 15 febbraio scorso e aveva l'obbligo di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Ora ha l'obbligo di dimora a Bologna e il divieto di avvicinarsi alla presunta vittima.

Secondo la difesa dell'indagato, la donna avrebbe invece "simulato l'aggressione" per ottenere consensi online, dove avrebbe postato il video dell'arresto. Il legale ha chiesto il sequestro del telefono della donna e dei filmati di videosorveglianza dell'appartamento in cui il 30enne era ospite. Secondo l'avvocato, la donna avrebbe postato su TikTok il video dell'arresto con l'intento di accrescere i propri followers.