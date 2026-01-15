Attualità
video suggerito
video suggerito

Il suo cane viene aggredito e ucciso da un amstaff, 49enne incinta si sente male: poco dopo perde il bimbo

A Lizzanello (Lecce) una 49enne incinta si è sentita male e ha perso il bambino in ospedale: poco prima aveva assistito all’uccisione del suo bulldog, aggredito da un amstaff che girava libero e senza museruola. Sull’accaduto indaga la Procura.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Eleonora Panseri
238 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Il suo bulldog è stato aggredito e ucciso da un altro cane. La padrona ha assistito alla scena, si è sentita male e poco dopo, mentre era ricoverata nel reparto di Ostetricia dell'ospedale ‘Vito Fazzi', ha perso il bambino che portava in grembo.

Una storia terribile che arriva da Merine, frazione di Lizzanello, in provincia di Lecce. Il fatto è accaduto pochi giorni fa, protagonista una donna di 49 anni incinta al terzo mese di gravidanza.

Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, il bulldog della 49enne sarebbe stato aggredito da un cane di razza amstaff nella giornata di domenica 11 gennaio all'interno di un complesso residenziale.

Leggi anche
Morta a 25 anni dopo il parto, chi era Francesca Basile. Al figlio scriveva: "Grazie per avermi scelta"

L'animale, libero e senza museruola, si sarebbe improvvisamente scagliato contro quello della donna. Sembra siano stati altri testimoni a lanciare l'allarme, dopo aver assistito all'aggressione e al malore della donna.

Sul posto sono immediatamente intervenuti Poliziotti e Carabinieri. All’arrivo di forze dell'ordine e militari, l’Amstaff era ancora agitato e si è reso necessario isolare l’area per garantire la sicurezza dei presenti.

Verranno svolti nei prossimi giorni ulteriori necessari approfondimenti da parte degli investigatori che dovranno fare luce sull'accaduto.

Al momento, infatti, non ci sarebbero abbastanza elementi certi per stabilire la correlazione tra il malore accusato dalla 49enne e l'interruzione di gravidanza. Si tratta di un'ipotesi su cui stanno lavorando forze dell'ordine e militari. Sull'accaduto è stato aperto un fascicolo d'inchiesta, coordinata dalla Procura di Lecce.

Il proprietario del cane che ha aggredito e ucciso l'animale della 59enne, un uomo di 52 anni, residente nella zona, è stato individuato e denunciato già domenica nei minuti successivi all'episodio. Le accuse attualmente sono di omessa custodia e malgoverno di animali.

Attualità
238 CONDIVISIONI
Immagine
Morta Annabella Martinelli: la scomparsa, la corda nello zaino e il suicidio
Annabella Martinelli è stata trovata morta impiccata: la 22enne di Padova era scomparsa da 9 giorni
Una testimone: “Le ho offerto aiuto, ma ha rifiutato e ha proseguito da sola”
Le ultime immagini prima di sparire: le telecamere la riprendono con bici e zainetto
L'ultimo avvistamento con 2 cartoni di pizza e la bici ritrovata
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views