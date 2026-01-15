Il suo cane viene aggredito e ucciso da un amstaff, 49enne incinta si sente male: poco dopo perde il bimbo

A Lizzanello (Lecce) una 49enne incinta si è sentita male e ha perso il bambino in ospedale: poco prima aveva assistito all’uccisione del suo bulldog, aggredito da un amstaff che girava libero e senza museruola. Sull’accaduto indaga la Procura.

Immagine di repertorio.

Il suo bulldog è stato aggredito e ucciso da un altro cane. La padrona ha assistito alla scena, si è sentita male e poco dopo, mentre era ricoverata nel reparto di Ostetricia dell'ospedale ‘Vito Fazzi', ha perso il bambino che portava in grembo.

Una storia terribile che arriva da Merine, frazione di Lizzanello, in provincia di Lecce. Il fatto è accaduto pochi giorni fa, protagonista una donna di 49 anni incinta al terzo mese di gravidanza.

Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, il bulldog della 49enne sarebbe stato aggredito da un cane di razza amstaff nella giornata di domenica 11 gennaio all'interno di un complesso residenziale.

L'animale, libero e senza museruola, si sarebbe improvvisamente scagliato contro quello della donna. Sembra siano stati altri testimoni a lanciare l'allarme, dopo aver assistito all'aggressione e al malore della donna.

Sul posto sono immediatamente intervenuti Poliziotti e Carabinieri. All’arrivo di forze dell'ordine e militari, l’Amstaff era ancora agitato e si è reso necessario isolare l’area per garantire la sicurezza dei presenti.

Verranno svolti nei prossimi giorni ulteriori necessari approfondimenti da parte degli investigatori che dovranno fare luce sull'accaduto.

Al momento, infatti, non ci sarebbero abbastanza elementi certi per stabilire la correlazione tra il malore accusato dalla 49enne e l'interruzione di gravidanza. Si tratta di un'ipotesi su cui stanno lavorando forze dell'ordine e militari. Sull'accaduto è stato aperto un fascicolo d'inchiesta, coordinata dalla Procura di Lecce.

Il proprietario del cane che ha aggredito e ucciso l'animale della 59enne, un uomo di 52 anni, residente nella zona, è stato individuato e denunciato già domenica nei minuti successivi all'episodio. Le accuse attualmente sono di omessa custodia e malgoverno di animali.