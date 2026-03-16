Il sindaco di Palmoli: “Per la famiglia nel bosco pronta casa green da 70 metri quadrati, la pagherà il Comune”

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Due camere, bagno, soggiorno con cucina e disimpegno. È la casa di Palmoli, in Abruzzo, che dal dicembre 2025 sta aspettando la "famiglia nel bosco" composta da Catherine Birmingham, Nathan Trevallion e dai loro tre figli. "Pochi giorni fa Nathan ci ha contattati per chiedere di mantenere libero questo alloggio, e di volerci vivere fino al ricongiungimento", conferma a Fanpage.it Giuseppe Masciulli, sindaco di Palmoli che ha messo a disposizione l'appartamento del Comune.

Non è una novità, si tratta della stessa abitazione già messa a disposizione tra novembre e dicembre 2025 dall'amministrazione comunale, quando il Tribunale per i minorenni dell'Aquila sospese la potestà genitoriale alla coppia anglo-australiana. Tra le cause che hanno portato all'allontanamento dei bambini – una femmina di 8 anni e due gemelli di 6 – c'era anche lo stato del casolare nel bosco di Palmoli in cui abitavano dal 2021, privo di elettricità e acqua corrente.

Da tre mesi i piccoli vivono all'interno di una casa famiglia di Vasto, e con loro c'era anche la madre, fino all'ultima ordinanza dei giudici che ha portato all'allontanamento lo scorso 6 marzo. Durante la permanenza del resto della famiglia a Vasto, Nathan scelse di abitare a Palmoli nel fabbricato dato in comodato d'uso dall'imprenditore Armando Carusi, probabilmente perché immerso in un contesto più naturale accanto a un ruscello. A febbraio però il contratto è scaduto, e questo ha convinto l'uomo a rivolgersi al Comune.

"L'edificio è a disposizione della famiglia dal primo momento – spiega il Sindaco di Palmoli – Si tratta di un edificio ristrutturato con i fondi Pnrr per scopi sociali. È totalmente green: ha pannelli fotovoltaici sul tetto, non c’è gas metano, ed è dotato di cappotto termico". Anche la grandezza è adeguata, circa 70 metri quadri.

Davanti alla prospettiva che la famiglia torni a Palmoli al completo, Masciulli si dice "molto felice". Il motivo certamente umano ma c'è anche un aspetto economico: "L'abitazione green di Palmoli ci costerà meno di un decimo rispetto a quello che stiamo pagando per la casa famiglia di Vasto, ben 7.500 euro al mese. In quanto Comune di residenza siamo tenuti noi a pagare".

L'alloggio resterà a disposizione dei Birmingham-Trevallion fino a quando il rudere nel bosco non sarà ristrutturato, e anche su questo Nathan si è già mosso: "L'affidamento sarà temporaneo, per il periodo necessario alla ristrutturazione. Sappiamo che esiste un progetto per il rinnovo del casolare, a questo scopo c'è stato un confronto con l'architetto in Comune, anche se i lavori non sono ancora partiti ufficialmente".