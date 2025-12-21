Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie, Missiroli respinge le accuse: “Gravi e infamanti”

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli indagato per presunti maltrattamenti e lesioni alla moglie da cui si sta separando. Il gip respinge la richiesta di custodia in carcere, la Procura valuta ricorso. Il legale del primo cittadino: “Accuse gravi e infamanti”.

Il sindaco Mattia Missiroli – Foto Facebook Comune di Cervia.

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli è accusato di maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie da cui si sta separando. Nei suoi confronti la Procura di Ravenna, che indaga sui presunti abusi, aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, respinta dal giudice per le indagini preliminari.

Il gip avrebbe motivato la decisione spiegando che i fatti contestati sarebbero episodici e che l'uomo, all'indomani della visita della consorte in pronto soccorso, abbia lasciato la casa, riportano i quotidiani locali. La Procura, tuttavia, sarebbe già pronta a depositare un ricorso a Bologna per ottenere la misura cautelare.

La donna in pronto soccorso per lesioni a un braccio: "Caduta dopo una spinta"

Stando a quanto è stato ricostruito, le indagini sarebbero partite il 5 dicembre quando la moglie di Missiroli si è presentata in pronto soccorso a Ravenna per lesioni a un braccio raccontando di essere caduta a terra dopo una forte spinta.

La donna, come confermato dal suo legale Giovanni Scudellari, non ha mai presentato denuncia formale. I medici però di fronte al racconto della moglie di Missiroli hanno attivato il protocollo del codice rosso allertando la polizia.

Dopo un primo intervento di una Volante, la donna è stata nei giorni successivi invitata in Questura a Ravenna e ascoltata dalla squadra Mobile. Infine, martedì scorso si è presentata lei stessa dagli inquirenti per fornire gli ultimi dettagli.

Avrebbe anche allegando una foto di un labbro rotto da un presunto schiaffo e un paio di video e avrebbe delineato una situazione domestica – a suo dire – caratterizzata da insulti e anche da alcuni episodi di violenza mai rivelati prima, il più datato risalirebbe al 2012.

Il legale del sindaco: "Non ha mai avuto comportamenti violenti"

Da parte sua il sindaco, attraverso il suo avvocato Ermanno Cicognani, "ha respinto fermamente accuse tanto gravi e infamanti. In 16 anni di matrimonio, con due figli, mai ha avuto comportamenti violenti nei confronti della moglie. La separazione in corso coinvolge aspetti che possono prestarsi a strumentalizzazioni".

Il legale ha inoltre aggiunto che Missiroli "appena potrà prendere visione degli atti, dimostrerà la propria innocenza valutando altresì ogni azione legale a tutela della sua persona".

Chi è Mattia Missiroli

Mattia Missiroli ha 44 anni, è architetto libero professionista e in passato aveva raggiunto una certa notorietà grazie alla partecipazione come difensore al primo reality sul calcio "Campioni, il sogno".

È sindaco della città rivierasca dal 10 giugno 2024 quando, sostenuto da una lista di centrosinistra, che oltre al Pd comprendeva anche M5s, Verdi Sinistra e due liste civiche, era stato eletto con il 56,11% dei voti.