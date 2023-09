Il sindaco De Luca cena a Venezia: “Pasta al pomodoro 30 euro, conto da 300, poi dicono che Taormina è cara” Il primo cittadino della località siciliana è con la moglie a Venezia per il Festival del Cinema. Ieri ha pubblicato la foto dello scontrino della cena (non proprio economica) appena consumata. E non sono mancate le polemiche social.

A cura di Biagio Chiariello

"Min…. a! Tutto era buonissimo … tranne il conto". Il sindaco di Taormina, Cateno de Luca, si trova a Venezia insieme alla moglie per partecipare al Festival del Cinema e ieri sera ha pubblicato sui suoi canali social una foto dello scontrino della cena appena consumata – non esattamente economica – facendo un parallelismo con la sua Taormina, visto che in molti considerano la nota località siciliana “cara”.

Quattro persone e un pasto sicuramente non da ristorante stellato: tre bottiglie d'acqua, due calici di vino "uno per risparmiare ha preso spaghetti al pomodoro ma non credeva che costassero 30 euro!", commenta De Luca. Poi due piatti di risi e bisi (dal costo di 48 euro). La pietanza più elaborata? Un rombo alla mugnaia.

Insomma, non una tavolata da cenone di Capodanno con piatti tali da giustificare una spesa di più di 300 euro (309 per la precisione). "E poi dicono che Taormina è cara…", conclude sarcasticamente il primo cittadino.

E sotto il post su Instagram non si sono fatti attendere i commenti indignati da parte di diversi utenti: "Una pasta al pomodoro forse sono 1 euro di spesa non puoi farla pagare 30. Non parliamo di lusso o piatti dagli ingredienti ricercati..Andrebbe regolato il tutto. A partire dalle spese che possono sostenere i ristoratori (affitto utenze tasse)", scrive una donna. "Un ladrocinio" taglia corto un'altra. "Non meritano turismo" le fa eco un'altra. C'è però anche chi fa notare a De Luca che "Mangiare in quattro a Venezia mi sembra una cifra più che onesta se si è mangiato bene e sopratutto pesce …".